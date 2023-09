Previsões de Canelo Alvarez x Jermell Charlo

Canelo Alvarez é mais uma vez o caçado.

Nas últimas três lutas, o lendário Canelo lidou com diversas expectativas. Contra Dmitry Bivol, ele tentou recapturar o ouro em uma divisão em que não competia desde 2019; contra Gennadiy Golovkin, ele pretendia fechar a porta à sua rivalidade mais famosa; e contra John Ryder, ele estava posicionado para fazer uma vitrine em um emocionante retorno ao lar no México.

Canelo tropeçou contra Bivol, mas cuidou dos negócios contra “GGG” e Ryder, e agora ele tem um novo desafiante procurando construir seu próprio legado a partir dele. Jermell Charlo sobe duas categorias de peso para enfrentar Canelo e adicionar os títulos dos supermédios à sua própria coleção de cintas leves dos médios.

Charlo é um azarão considerável, e por boas razões. Apenas Floyd Mayweather Jr., Golovkin e Bivol percorreram distância com um Canelo de primeira linha e evitaram uma derrota, então Charlo está pressionado para plantar seu nome entre esses luminares. Ele está pegando um campeão que já passou do seu auge ou essa versão do Canelo ainda será demais na noite da luta?

O que: Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, 30 de setembro. O card preliminar começa às 17h30 horário do leste dos EUA e o MMA Fighting terá transmissão ao vivo dessa parte do show. O card principal de quatro lutas começa às 20h ET no pay-per-view FITE, com Canelo e Charlo esperados para a luta principal por volta das 23h15 ET.

O caso de Charlo

Lee: Para Charlo, tudo começa com o golpe.

Ele vai arremessá-lo para o alcance de controle, ele vai arremessá-lo para preparar combos e até ocasionalmente arremessá-lo para contra-atacar. É nítido, preciso e uma de suas melhores armas. Apesar de desistir de 5 quilos na balança, Charlo na verdade entra nesta competição com uma pequena vantagem de alcance e terá que usar cada centímetro para manter Canelo longe dele.

No passado, Charlo mostrou que não tem medo de brigar, mas entrar em discussões violentas com o Canelo maior é uma péssima ideia. Se ele ficar imprudente e negociar com Canelo por qualquer período de tempo, vai acabar na tela. Ele terá que escolher seus pontos se quiser pousar com força, o que não é difícil para ele, pois está mais do que disposto a lançar a mão direita com ou sem uma configuração adequada.

O calçado de Charlo deve estar bastante desgastado ao final da luta, já que ele passará grande parte da luta trabalhando externamente. Canelo é perigoso com seus contra-ataques, e uma tática que Charlo pode adotar é frustrar o campeão dos super-médios com chutes certeiros de longe, na esperança de incitar Canelo a cometer um erro. É muito mais fácil falar do que fazer, porque Canelo não terá problemas em acertar chutes ocasionais para acertar Charlo e puni-lo com socos por dentro.

Charlo às vezes tem se mostrado irresponsável defensivamente, o que não dá certo contra Canelo. Aquele gancho de Canelo continua sendo uma arma monstruosa e, embora já tenhamos visto Charlo dar alguns golpes fortes no passado, alguns deles de Canelo encerrarão seu jejum noturno. Entre e saia. Esse deve ser o lema do Team Charlo para este confronto.

Uma outra armadilha potencial com a qual Charlo deve estar atento é que ele foi criticado por ser muito robótico em sua abordagem. Ele golpeia, golpeia, golpeia mais um pouco e, quando vê uma abertura, dispara combinações pelo cano. Às vezes, ele continua com uma combinação mesmo que não esteja pegando nada além de uma luva. Ele tem cardio para fazer o quanto quiser, mas Canelo perceberá facilmente suas tendências se sentir que Charlo está no modo fluxograma.

Charlo não é realmente o lutador mais jovem aqui (na verdade ele é dois meses mais velho que Canelo), mas certamente tem menos quilometragem: esta é a 38ª luta de Charlo, a 64ª de Canelo. Talvez seja o momento certo para Charlo enfrentar essa virada. Ele é preciso, tem força nas duas mãos e deve ter vantagem de velocidade suficiente para causar problemas a Canelo.

Pode não ser a atuação mais sexy, mas acho que Charlo pode usar seu movimento e precisão para roubar rounds suficientes para surpreender Canelo e tomar uma decisão.

O caso de Canelo

Meshew: Eu respeito o AK por escolher o lado do Charlo nessa luta. Meu? Acredito que a fruta mais acessível é perfeitamente deliciosa e não existe muito mais fácil do que um favorito nas apostas de -475.

“Mas por que Canelo é um grande favorito, dados os argumentos convincentes do Sr. Lee?”

Bem, simplesmente, porque ele vai vencer.

Vamos começar com o ponto mais básico de toda essa luta: Charlo está saltando duas categorias de peso. Sim, Charlo é um peso médio júnior naturalmente grande, mas agora ele está subindo 14 libras para o super-médio e está lutando contra um homem que lutou tão alto quanto o peso meio-pesado. O problema de pular classes de peso é que não se trata apenas do tamanho, mas da força e da capacidade de absorver golpes mais pesados ​​que voltam para você. Sabemos com certeza que a potência de Canelo chega a 175, e que ele pode acertar golpes de verdadeiros meio-pesados. Charlo lutou toda a sua carreira aos 154 anos. Essa é uma grande diferença.

Falando em força e capacidade de arremessar, o queixo de Canelo foi testado em batalha contra alguns perfuradores excepcionalmente fortes, novamente, até mesmo em uma categoria de peso. Como AK observou, Charlo não é exatamente conhecido por sua defesa, mas muitas vezes ele se safa porque pode rebater. Parece improvável que isso importe muito novamente para um homem tão durável como Canelo, e quando Charlo inevitavelmente abrir seu ataque, o fogo de resposta de Canelo será mortal.

O último (e provavelmente o mais importante) ponto a favor de Canelo é literalmente todo o resto. De acordo com Compubox (via ESPN), Canelo arremessa mais, acerta mais e acerta em uma porcentagem maior do que Charlo tanto no total de golpes quanto em golpes de força. Ele é um tagarela melhor que Charlo e um perfurador melhor do que Charlo. Tudo isso colocado em uma embalagem duas classes de peso mais pesada. Ah, e Canelo é o perfurador corporal muito melhor e mais comprometido. Honestamente, isso não deixa muito espaço para Charlo trabalhar.

A única coisa que as pessoas apontaram a favor de Charlo, e que AK observou, é a quilometragem em Canelo. Ele luta há 18 anos, com 63 lutas (isso podemos confirmar, suspeito fortemente que ele tem mais do que isso dado o início da carreira), e tem enfrentado muitas críticas por suas atuações recentes, mas estou aqui para lhe dizer que tudo isso é explicável. Dmitriy Bivol era claramente grande demais para ele, a terceira luta de Gennady Golovkin foi um ótimo desempenho contra um cara que ele não investiu tanto em lutar pela terceira vez, e sua incapacidade de finalizar John Ryder em maio é mais uma prova do coração de Ryder, não para Canelo indo embora.

Se Canelo chegar no sábado e parecer tímido, ou um pouco mais lento, não será totalmente chocante dada sua quilometragem no esporte, mas não é provável. E mesmo que ele esteja desacelerando, ter o benefício de lutar contra um homem duas categorias de peso menor que a sua é uma ótima maneira de atenuar o desbotamento. Simplesmente não acredito que Charlo seja bom o suficiente para preencher a lacuna, mesmo que Canelo esteja possivelmente caindo. Isso não é para diminuir Charlo, veja bem. Ele é um boxeador excepcional, um dos melhores do mundo, mas está simplesmente desistindo de tudo contra outro boxeador que está batendo à porta do maior status de todos os tempos. No sábado, espero que Canelo faça uma declaração que silencie os poucos céticos que surgiram nos últimos anos.