Previsões de noite do UFC – MMA Fighting

Alexa Grasso tem um rosto familiar pela frente, mas é um desafio totalmente novo.

Quando Grasso lutou contra Valentina Shevchenko há seis meses, ela era uma grande azarão, e quando finalizou no quarto round contra o então campeão peso mosca, foi considerada uma das maiores surpresas da memória recente. Agora é Grasso entrando na jaula com status de campeão e embora o lendário Shevchenko seja novamente o favorito, poucos ficarão surpresos se Grasso vencê-la novamente.

Na luta principal do Noche UFC, no sábado, Grasso e Shevchenko estão colocando muito em risco. Grasso tem que provar que sua vitória sobre Shevchenko não é uma vitória única e que ela é quem liderará a próxima onda de estrelas peso mosca do UFC, uma lista que inclui Erin Blanchfield, Manon Fiorot e Natalia Silva. Para Shevchenko, esta é uma chance de provar que a idade nada mais é do que um número e que ela continua sendo a rainha da divisão até 125 libras, mesmo que – ganhando ou perdendo – pastos mais verdes possam estar à frente com um retorno ao peso galo.

Outros desafiantes podem estar enfrentando uma espera injusta, mas você não pode reclamar do fato de o UFC dar aos fãs uma competição de elite – Grasso é o número 2 na lista Pound-for-Pound do MMA Fighting, Shevchenko é o número 3 – livre de pagamento por peso. -ver cobrança. Basta ligar o ESPN + e aproveitar.

Em outra ação do card principal Jack Della Maddalena parece se recuperar de um desempenho desanimador quando luta contra Kevin Holland em uma luta importante no peso meio-médio o prospecto peso galo de 18 anos Raul Rosas Jr. enfrenta Terrence Mitchell além dos promissores destaques mexicanos Daniel Zellhuber e Fernando Padilla tem a chance de brilhar contra Christos Giagos e Kyle Nelson, respectivamente.

O que: Noite do UFC

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, 16 de setembro. O card preliminar de seis lutas começa às 19h ET na ESPN+ e ESPN Deportes, seguido por um card principal de cinco lutas às 22h ET na ESPN+ e ESPN Deportes.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Alexa Grasso (1) x Valentina Shevchenko (2)

Eu vi o suficiente na vitória de Alexa Grasso sobre Valentina Shevchenko para dizer com segurança que ela é *ahem* à prova de “balas”.

Olha, não ficarei surpreso se vermos a melhor versão de Shevchenko no sábado, ela confortavelmente 50-45, Grasso e então todos decidirmos que o UFC 285 foi um momento legal em vez de uma troca de guarda. É de Shevchenko que estamos falando. Durante a maior parte de seu campeonato, ela parecia dominante ou, na pior das hipóteses, despreocupada com a competição.

Isso não pode ser dito sobre suas duas últimas lutas pelo campeonato. Contra Taila Santos, concordando ou não com o placar, não dá para afirmar que Shevchenko esteve bem naquela luta. Na verdade, ela parecia melhor contra Grasso antes que o desafiante aproveitasse um chute giratório rebelde com uma bela pegada para trás e uma manivela selvagem no pescoço. São atuações consecutivas em que Shevchenko ficou aquém do seu padrão habitual.

Grasso é o melhor atacante nesta fase da carreira. Em termos técnicos, ela sempre teve um boxe excelente e então você leva em consideração a diferença de idade entre eles e pode ver onde Shevchenko está em desvantagem. Shevchenko luta profissionalmente desde os 15 anos! Ela completou 35 anos poucos dias depois da derrota para Grasso. Este é o jogo de luta. Não importa o quanto você treine ou quão forte mentalmente você seja, você não envelhece como o vinho. As batalhas aumentam e Shevchenko esteve em muitas delas.

A única questão gritante para Grasso é se ela conseguirá impedir de forma consistente as quedas de Shevchenko. Ela defendeu bem no chão, mas ainda foi colocada de costas em dois rounds que perdeu e foi beneficiada por uma trocação questionável do árbitro. Se a defesa de quedas não estiver correta, esta é a luta de Shevchenko para perder.

Aposto que sim e aposto que Grasso está pronto para se afirmar como o melhor peso mosca do mundo. Supondo que ela ainda não tenha feito isso.

Escolha: Grasso

Jack Della Maddalena (13) x Kevin Holland (T15)

Conte-me entre aqueles que foram encorajados por Jack Della Maddalena conseguindo uma vitória contra Bassil Hafez, em vez de serem desencorajados pelas decisões estratégicas enigmáticas que ele empregou contra um oponente de última hora. Estava longe de ser seu melhor dia. Nós seguimos em frente.

Mesmo assim, gosto das chances de Kevin Holland aqui. Sua recente vitória sobre Michael Chiesa não foi exatamente o desempenho que ele procurava, mas não foi culpa dele. Chiesa não se parecia em nada com o top 10 que já foi no passado e a Holanda simplesmente cuidou dos negócios. Ainda não temos certeza se Holland conseguirá se manter de pé contra um ataque de wrestling mais constante e isso pode influenciar sua luta com Della Maddalena.

O mais provável é que Della Maddalena fique feliz em enfrentar a Holanda e por um bom motivo. Ele tem um nocaute fácil, um bom queixo e um talento dramático. Ele vai adorar estar lá com a Holanda teatral, tanto pelo valor de entretenimento quanto pela possibilidade de que uma Holanda exibicionista deixe seu queixo aberto para ser quebrado.

Isso vale para os dois lados. Há muita substância para acompanhar o estilo da Holanda. Ele é um finalizador do mais alto nível (suas últimas seis vitórias foram todas por nocaute ou finalização), então se Della Maddalena está pensando em destaque, ele terá que tomar cuidado para não acabar no lado errado.

A Holanda é o coringa do peso meio-médio, o que o torna um obstáculo extraordinariamente precário para a caminhada de Della Maddalena pelo título. Acho que Della Maddalena chegará lá algum dia, mas tenho a estranha sensação de que a Holanda chega primeiro, e uma vitória por nocaute no sábado é o que o colocará na frente na corrida.

Escolha: Holanda

Raul Rosas Jr.

Você sabe como era Raul Rosas Jr., de 18 anos, em sua primeira derrota? Um jovem de 18 anos!

Culpe o UFC por colocar pressão indevida em Rosas, um garoto talentoso com certeza, mas de forma alguma uma garantia de ser um futuro campeão como ele e a promoção o incentivaram a ser. Talvez ele consiga 10 defesas de título algum dia. Talvez ele saia do UFC daqui a 10 meses. Ele é um adolescente no MMA, ninguém pode prever onde isso vai dar.

Dito isso, eles aparentemente deram a ele uma bandeja em Terrence Mitchell e acho que ele arremessa com menos estresse desta vez. Sua derrota para Christian Rodriguez expôs várias fraquezas, mas Rodriguez é uma boa perspectiva por si só. Ele deu a Rosas muito o que trabalhar no acampamento, pois vimos que a luta livre, o cardio e a trocação do jovem precisam de tempo para se desenvolver. Eu gostaria que ele tirasse mais tempo para treinar em vez de se jogar de volta no fogo, mas este é um confronto favorável.

Mitchell pode impressionar quando está no ataque, então se ele jogar a cautela ao vento, poderá causar alguns problemas a Rosas logo no início. Fora isso, é improvável que ele derrote Rosas e espero que ele passe muito tempo deitado de costas contra o agressivo Rosas. Rapidez e explosividade são duas áreas com as quais Rosas não precisa se preocupar, então é melhor que Mitchell mostre maior responsabilidade defensiva ou estará preparado.

Rosas volta à pista com finalização no primeiro round.

Escolha: Rosas Jr.

Daniel Zellhuber x Christos Giagos

Na minha opinião, Daniel Zellhuber é o prospecto mais intrigante deste cartão, não Rosas.

Zellhuber, 24 anos, é muito talentoso fisicamente. Ele é musculoso, tem 1,80 metro, tem grande velocidade nas mãos e é bastante avançado no departamento de boxe. Seu apelido de “Garoto de Ouro” é merecido. Com uma combinação inteligente, ele poderia subir rapidamente nas paradas de 155 libras.

Christos Giagos é um passo na direção certa. Ele nunca foi um desafiante, mas tem bastante experiência em 30 lutas profissionais, incluindo uma dúzia de aparições no UFC em seu nome. Ele avança e dá um soco forte. Se você mexer, ele apagará suas luzes.

Essas táticas intimidadoras não vão abalar Zellhuber. Ele usará seus braços longos para golpear Giagos repetidamente até encontrar uma abertura para socos poderosos e joelhadas. Giagos reagirá livremente, mas não sobreviverá a Zellhuber.

Zellhuber por nocaute no segundo round.

Escolha: Zellhuber

Fernando Padilla x Kyle Nelson

O card principal abre com uma batalha de pesos penas esbeltos, com o físico um pouco mais esquisito de Fernando Padilla dando-lhe uma notável vantagem de alcance de cinco polegadas sobre o canadense Kyle Nelson. Só isso já é uma razão para dar a Padilla uma grande vantagem aqui, já que Nelson depende da capacidade de controlar o alcance para contra-atacar e controlar seus oponentes. A capacidade de Padilla de atacar com precisão à distância é um problema.

Também não tenho muita fé em Nelson vencer essa luta de grappling. Padilla tem um jogo de finalização sorrateiro e – para não exagerar – seus membros longos fazem dele um lutador perigoso para se mexer no chão. Se Nelson realmente conseguir uma queda, ele pode achar que o resultado final é mais problemático do que vale a pena.

Adorei este teste para Padilla e ele é talentoso o suficiente para entender Nelson depois do que deveria ser um primeiro turno competitivo. Ele machucará Nelson no segundo round antes de atacar para finalizar.

Escolha: Padilha

Preliminares

Loopy Godínez (T15) derrotou. Elise Reed

Roman Kopylov derrotou. Josh Fremd

Edgar Chairez def. Daniel Lacerda

Jasmine Jasudavicius derrotou. Tracy Cortez

Charlie Campbell derrotou. Alex Reis

Josefine Knutsson derrotou. Marnic Mann