Previsões do UFC 293 – Luta de MMA

Israel Adesanya realizou seu desejo de lutar pelo título em Sydney, agora ele tem que lidar com as consequências.

As consequências são ter que defender o cinturão dos médios contra um homem que poucos esperavam disputar o ouro do UFC, Sean Strickland. Um homem que tem pouco a perder e tudo a ganhar.

Na luta principal do UFC 293, no sábado, Adesanya busca dar continuidade ao seu segundo reinado como campeão do UFC, e a expectativa é que dê mais um passo na construção de um legado que rivaliza com o do GOAT Anderson Silva, de 185 libras. Caminhe na frente de uma multidão australiana de apoio, elimine Strickland com facilidade como esperado e, em seguida, prossiga para confrontos marcantes com Dricus Du Plessis, Khamzat Chimaev e, mais adiante, Bo Nickal.

Os esportes de combate raramente são tão legais – até mesmo o foguete de Sean O’Malley sofreu alguns desvios em seu caminho para o estrelato – então descartar a ameaça de Strickland seria uma tolice. Desde que subiu para o peso médio, ele foi completamente superado apenas uma vez e foi pelas mãos do contra-ataque de Adesanya, Alex Pereira. Fora isso, Strickland está sempre na luta e, enquanto estiver por perto, tudo pode acontecer.

Qualquer coisa. Pode. Acontecer.

Em outra ação do card principal, o jovial peso pesado Tai Tuivasa espera nocautear Alexander Volkov e depois derrotar o candidato peso mosca Manel Kape enfrenta o substituto de última hora Felipe dos Santos, os pesos pesados ​​​​Justin Tafa e Austen Lane correm de volta após seu primeiro encontro terminar em uma infeliz cutucada no olho, e Tyson Pedro encontra “The Pleasure Man” Anton Turkalj em uma luta de meio-pesado.

O que: UFC 293

Onde: Qudos Bank Arena em Sydney, Austrália

Quando: Sábado, 9 de setembro. O card começa com uma parte preliminar de três lutas na ESPN + às 18h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPNews e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Israel Adesanya (1) x Sean Strickland (9)

Eu não posso enquadrar isso melhor do que o técnico de Sean Strickland, Eric Nicksick, que disse claramente a Damon Martin do MMA Fighting que Israel Adesanya é um “combate horrível” para seu cara.

Tivemos muito tempo para refletir sobre esse confronto, com Adesanya e Strickland trocando palavras bem antes de receberem cartão amarelo para esta improvável luta pelo título; e, falando por mim mesmo, nunca me senti confortável em escolher uma vitória surpreendente de Strickland. A repartição é muito simples: Adesanya é um dos melhores strikers de todo o MMA, Strickland só vence luta em pé. Strickland não pode vencer Adesanya em pé. Essa é a lógica aceita, de qualquer maneira.

Quando se trata de misturar artes marciais, Strickland tem a reputação de ser um lutador forte, embora seja uma habilidade que raramente o vemos utilizar ofensivamente. Se algum dia ele fosse lutar, deveria ser contra Alex Pereira. Ele não o fez e foi duramente humilhado. Esta é sua chance de mostrar seu jogo versátil, e ele deveria fazê-lo se quiser ter uma chance. Adesanya tem uma defesa de quedas de elite, mas não testá-la seria uma decisão estratégica estranha.

Se eu quebrar a cabeça, também posso me convencer de que Strickland segue o caminho de Julianna Peña e avança por 25 minutos com a esperança de que, 1) ele quebre a determinação de Adesanya, e, 2) Adesanya não apenas apague as luzes com um contador de marca registrada. Sério, se o queixo de Strickland se sustentar e ele conseguir ficar na cara de Adesanya, não é impossível para ele vencer desta forma, apenas altamente improvável.

OK, já cobri as bases das “vitórias de Strickland”. A escolha real deve ser Adesanya. Toda a fita que temos nos diz que a trocação de Adesanya está em outro nível da de Strickland. Ele é maior e mais rápido, suas chances de conseguir um nocaute único são maiores, especialmente se Strickland acertar uma tacada para ele, e ele está vindo de uma vitória catártica sobre seu inimigo, Alex Pereira. Salvo uma decepção, ele consegue.

Escolha: Adesanya

Tai Tuivasa (7) vs. Alexandre Volkov (8)

As ações da Tai Tuivasa sofreram um impacto recentemente, como evidenciado por “Bam Bam” atualmente oscilando em torno de +200 como azarão, de acordo com DraftKings. Isso é o que acontece quando você perde duas consecutivas na imprevisível divisão dos pesos pesados.

Quando você considera que essas duas derrotas foram contra os cinco melhores lutadores Ciryl Gane e Sergei Pavlovich, o quadro parece menos desanimador para Tuivasa, mas as derrotas ainda são derrotas e não é como se tivessem surgido de forma inesperada. Tuivasa encontrou dois homens grandes que são mais atléticos e batem mais forte do que ele.

Aparentemente, isso faz do pesado Alexander Volkov um adversário ideal para uma luta de retorno, mas tenho a sensação de que Volkov vai partir alguns corações no sábado. Sua vantagem de alcance deve ser uma verdadeira preocupação para os torcedores do Tuivasa, assim como sua capacidade técnica de trocação, que o levou a muito sucesso ao longo de sua carreira de 46 lutas. Ele também não é um lutador de ponta; ele seguirá em frente e eliminará Tuivasa se a oportunidade surgir.

Talvez eu esteja mordendo demais o favorito aqui e não dando crédito suficiente ao poder explosivo de soco de Tuivasa, mas gosto que Volkov o finalize com golpes no segundo round.

Escolha: Volkov

Manel Kape (11) vs. Felipe dos Santos

Com apenas 22 anos, Felipe dos Santos tem um futuro brilhante pela frente, mas esta é uma tarefa extremamente difícil para sua primeira luta no UFC. Recentemente ele perdeu uma Série de concorrentes oportunidade quando seu oponente perdeu peso para a luta, e agora ele foi acelerado para o octógono como substituto tardio de Kai Kara-France.

Tenha em mente que “Lipe Detona” não tem exatamente arrasado a concorrência no cenário regional, e agora ele deve enfrentar Manel Kape? Caramba! Não é ruim que dos Santos tenha sido testado no cenário regional e tenha apresentado melhoras marcantes a cada partida, o que é esperado com um prospecto tão jovem, mas está subindo vários níveis para este confronto com Kape.

A boa notícia para dos Santos é que ele não terá que se preocupar com Kape sufocando sua trocação com um ataque pesado. A má notícia é que ele provavelmente enfrentará Kape em uma batalha em pé e isso não terminará bem para ele. Kape bate com muito mais força e se move com muito mais fluidez do que qualquer um dos adversários anteriores de Santos. Por mais divertido que seja assistir a briga de Santos, depois de dar alguns socos de Kape, ele aprenderá rápido o que significa estar na jaula com um top-15 peso mosca.

Isso será divertido enquanto durar, o que não demorará muito. Kape por nocaute.

Escolha: Café

Justin Tafa x Austen Lane

Vamos dar uma olhada rápida no que escrevi sobre esse confronto quando ele foi marcado pela primeira vez no UFC Jacksonville, em junho.

Se este for confirmado, será o favorito para a luta de 15 minutos mais surpreendente do ano. Austen Lane nunca foi para o placar; Tafa sim, mas é mais conhecido por lutas que duram menos de dois minutos. Pegue o fundo.

Tecnicamente, eu não estava errado? Vinte e nove segundos de luta, Austen Lane cutucou Justin Tafa no olho e a luta foi encerrada quando Tafa não conseguiu continuar. No entanto, mantenho esta previsão. Alguém está ficando maluco e não consegue se levantar nos primeiros 120 segundos.

E então:

Lane é um pato estranho no peso pesado, um ex-jogador da NFL que passa mais tempo trabalhando nas costas depois de ser derrubado do que realmente enfrentando os outros. Com 1,80 metro, ele quer utilizar seu alcance o máximo possível e, combinado com um cardio sólido para um cara tão grande, isso leva a resultados positivos. Ele esperou um pouco para realmente fazer sua estreia no UFC, o que é uma pena porque espero que Tafa termine isso mais cedo. Tafa tem o dom de gerar explosões instantâneas em seus golpes, aparentemente do nada. Então Lane pode pensar que está liderando o baile mais cedo apenas para comer uma bomba que estraga seu dia.

Tudo aqui ainda dá certo, mas agora Tafa, da Nova Zelândia, tem a vantagem adicional de lutar diante de uma multidão que provavelmente estará cheia de torcedores ansiosos para vê-lo pegar um corpo. Acontece que esse corpo é Lane, infelizmente para ele.

Minha previsão então e minha previsão agora:

Deve ser divertido enquanto durar, mas Tafa consegue um nocaute no primeiro round.

Escolha: Tafa

Tyson Pedro x Anton Turkalj

Estou preocupado com “The Pleasure Man”.

É tudo diversão e brincadeira quando você tem um dos melhores apelidos de todos os tempos, mas em algum momento Anton Turkalj precisa realmente, você sabe, começar a vencer lutas, e parece que ele está sendo preparado para sofrer uma queda aqui. Tyson Pedro luta em casa e este é um confronto de estilo favorável ao australiano. A defesa de Turkalj é questionável, para dizer o mínimo, então um rebatedor como Pedro estará lambendo os lábios quando vir seu oponente parado no bolso ou investindo com ataques telegrafados.

Há uma qualidade de homem selvagem no jogo de Turkalj que pode tornar isso divertido, especialmente se ele puder lutar contra Pedro no chão por um longo período. Mas ele não está exatamente jogando as pernas duplas de “GSP” ali, e é mais provável que ele atire no joelho de Pedro do que o derrube à vontade. Eu quero estar errado sobre isso!

Se outra derrota for a última vez que veremos Turkalj no octógono, deixe-me ser o primeiro a dizer: “Foi um prazer, cara”.

Escolha: Pedro

Preliminares

Carlos Ulberg derrotou. daun jung

Jack Jenkins derrotou. Chepe Mariscal

Jamie Mullarkey derrotou. John Makdessi

Nasrat Haqparast derrotou. Landon Quinones

Charlie Radtke derrotou. Diamante de Sangue

Gabriel Miranda venceu. Shane Jovem

Kevin Jousset derrotou. Kiefer Crosbie