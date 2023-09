Previsões do UFC Paris – Luta de MMA

Ciryl Gane e Rose Namajunas buscam um novo começo na França.

Metade dos eventos principais e co-principais do UFC Paris, respectivamente, os dois estão saindo dos contratempos mais humilhantes de suas carreiras. Para Gane, foi uma rápida derrota por finalização para Jon Jones, na qual Jones o fez parecer completamente fora de seu elemento. Para Namajunas, foi uma derrota por decisão para Carla Esparza que lhe custou o título peso palha do UFC e deixou os fãs se perguntando qual era seu plano de jogo; nem ela nem Esparza pareciam particularmente interessados ​​em vencer a luta.

No sábado, Gane tem que provar que a defesa do wrestling que falhou em duas lutas pelo campeonato de pesos pesados ​​não é mais um problema quando ele enfrenta o otimista Serghei Spivac, e Namajunas tem uma chance de uma nova vida enquanto sobe de divisão para enfrentar o peso mosca. contendor Manon Fiorot.

O resto do card apresenta muitos talentos franceses em ação, incluindo os destaques do Cage Warriors, Morgan Charriere e William Gomis, além do retorno de Taylor Lapilus.

O que: UFCParis

Onde: Accor Arena em Paris

Quando: Sábado, 2 de setembro. O card preliminar de cinco lutas começa às 12h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 15h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Cyril Gane (3) vs. Sergei Spivac (10)

A primeira vez que Serghei Spivac tenta uma queda, os fãs de Ciryl Gane terão alguns flashbacks horríveis.

Sim, Gane parecia um peixe fora d’água com Jon Jones caindo sobre ele. E sim, ele também ficou mal ao defender quedas contra o famoso não-lutador Francis Ngannou. Todos nós vimos essas coisas acontecerem. Todos nós temos olhos.

E ainda assim, ainda estou escolhendo Gane neste confronto entre atacante e grappler, mesmo sabendo que Spivac é exatamente o tipo de oponente que luta primeiro e ataca depois que pode estragar completamente o retorno de Gane ao lar. Gane realmente não nos deu muitos motivos para acreditar que ele pode lidar com grappling de alto nível, então esta é mais uma escolha de fé e confiança em sua equipe para fazer a coisa certa e treinar a defesa de quedas como se não houvesse amanhã. Porque no MMA, uma série de derrotas pode fazer com que esse futuro brilhante diminua rapidamente.

Mais importante ainda, Gane ainda é um dos pesos pesados ​​mais rápidos e atléticos do planeta, e isso ajuda muito quando seu objetivo principal é evitar ser agarrado. Spivac fará o possível para interromper Gane, mas descobrirá que “Bon Gamin” é um alvo escorregadio e cada tentativa fracassada o deixará vulnerável aos ataques de Gane.

A frustração se instalará em Spivac, e é aí que Gane aumentará a pressão, dará seu chute e colocará Spivac no chão para a contagem.

Escolha: Gane

Manon Fiorot (5) x Rose Namajunas (5, SW)

Rose Namajunas está sendo jogada no fundo do poço aqui, e tenho minhas dúvidas sobre como ela navegará nessas águas.

Em Manon Fiorot, eles não apenas deram a ela um primeiro teste duro com 125 libras, mas também deram a ela uma oponente com um estilo de trocação complicado, baseado no caratê, que deixou várias mulheres talentosas incapazes de entendê-la. Ela não é exatamente o Lyoto Machida por aí, mas Fiorot tem algumas técnicas raramente vistas e difíceis de se preparar.

Namajunas está ganhando peso pelos motivos certos? Os cortes estavam ficando mais difíceis? Ela simplesmente sentiu que já tinha feito o suficiente na categoria de peso depois de ter tido sucesso no moedor de carne de revanche Zhang Weili-Joanna Jedrzejczyk-Jessica Andrade? Ela se vê como uma ameaça genuína para invadir a festa que atualmente é ocupada por apenas um punhado de candidatos credíveis ao peso mosca?

No seu melhor dia, Namajunas pode vencer qualquer um. Ela provou isso. Mas ela está cedendo muito para Fiorot, e está saindo de uma longa dispensa que pode ser vista como rejuvenescedora – ou um sinal de desinteresse em um jogo onde ela compete no mais alto nível há mais de uma década. Estou inclinado para o último, e não há nada de errado com isso se é aí que está a cabeça de Namajunas.

Porém, para enfrentar um desafio como esse, Namajunas precisa ser perspicaz e não acho que ela será capaz de entender Fiorot com rapidez suficiente para vencer este. Fiorot lidera a dança a caminho de uma vitória por decisão convincente.

Escolha: Fiorot

Benoit Saint Denis x Thiago Moisés

Esta é uma batalha de contendores leves azarados.

Ele tem sido o lado B de alguns grandes combates, então você não pode ser culpado por não perceber que Thiago Moisés montou um currículo bastante sólido no UFC. Ele está 6-4 dentro do octógono com vitórias sobre caras como Bobby Green e Michael Johnson. Ele apenas vacilou contra nomes importantes, mas será que podemos realmente nocautear um cara demais nas derrotas para Islam Makhachev e Beneil Dariush, este último na estreia de Moises no UFC? Aos 28 anos, ainda dá tempo para o sempre empolgado Moises causar impacto.

O mesmo pode ser dito de Benoit Saint Denis, 27, que subiu na categoria até 155 libras desde uma estreia malfadada e de última hora no peso meio-médio. Ele destruiu seus últimos três oponentes, nenhum dos quais passou do primeiro round, e está fazendo jus ao hype pré-UFC que construiu como destaque no Brave CF.

Os casamenteiros arrasaram com este. É uma boa dupla, já que você pode sair do top 20, e a torcida parisiense vai enlouquecer por Saint Denis. Esses dois vão trocar de pé e bater o rabo no chão, sem recuar por muito tempo. Eu estou animado!

A vantagem de jogar em casa e a trocação um pouco melhor dão ao Saint Denis a vantagem no placar aqui.

Escolha: Santo Denis

Volkan Oezdemir (15) vs. Bogdan Guskov

Substituindo Azamat Murzakanov, Bogdan Guskov entra no UFC com reputação de atirador contundente. Ele é paciente, sabe usar o alcance e, quando vê sua abertura, avança com socos fortes. Não é um mau adversário substituto se o UFC espera gerar fogos de artifício em curto prazo.

Volkan Oezdemir já foi o misterioso recém-chegado com poder de nocaute, então ele tem que se comportar da melhor maneira possível para evitar ser a última vítima do círculo da vida dos esportes de combate. Estou confiante de que ele não será apanhado, já que a diferença na qualidade da competição entre ele e Guskov é a maior possível. Ele pode ser ameaçado cedo, mas o contra-ataque de Oezdemir irá tirá-lo de problemas e prepará-lo para o seu próprio destaque.

“No Time” por nocaute no primeiro round.

Escolha: Oezdemir

William Gomis vs. Yanis Ghemmouri

William Gomis e Yanis Ghemmouri se enfrentam após uma confusão na semana de luta, com Gomis originalmente escalado para enfrentar Lucas Almeida e Ghemmouri escalado para lutar contra Caolan Loughran. Almeida foi eliminado devido a uma lesão, liberando vaga para Ghemmouri (que sobe até 145 libras para esta luta), enquanto Loughran substitui Muin Gafurov (visto) contra Taylor Lapilus nas preliminares. Entendeu tudo isso?

Para encurtar a história, há muito potencial de surpresa aqui, com o perigoso Ghemmouri encontrando seu toque final em suas duas últimas partidas no Brave CF. Nem ele nem Gomis são estranhos ao placar, mas espera-se que Ghemmouri saia com o objetivo de pegar Gomis, mais alto, desprevenido.

Gomis quase não incendiou o octógono desde sua estreia em setembro de 2022, mas está 2 a 0 no UFC e venceu as últimas 10 lutas. Ele está fazendo algo certo. Um tanto cinicamente, eu compararia sua forma atual com a do jovem Leon Edwards, o que significa eficaz, embora nem sempre memorável. Porém, se Gomis tiver uma carreira como a de Edwards, duvido que alguém se queixe.

Dê-me o azarão aqui, no entanto. Eu simplesmente sinto que há algo estranho neste confronto, e o fato de os dois franceses buscarem a força da torcida local só aumenta as chances de algo estranho acontecer. Suposição, estou dizendo Ghemmouri por nocaute.

Escolha: Gemmouri

Morgan Charrière vs. Manolo Zecchini

Este poderia ser um choque fascinante de estilos marcantes, ou um aborto úmido, dependendo de como o mais experiente Morgan Charriere escolher abordar este. Uma crítica a Charriere é que ele tende a hesitar em puxar o gatilho, mas isso pode ser sensato contra o pouco ortodoxo Manolo Zecchini.

O recém-chegado italiano usa bastante movimento lateral para armar seus ataques e manter os adversários desequilibrados, algo que Charriere e sua equipe devem estar bem cientes. Charriere tem uma abordagem comparativamente tradicional para o jogo em pé, o que lhe permite procurar contra-ataques e preparar quedas quando quiser.

É o wrestling que é o grande ponto de interrogação para Zecchini aqui, porque Charriere se sente confortável controlando a luta por cima quando uma queda se apresenta. Se Charriere forçar a ação, isso colocará à prova a defesa de luta agarrada de Zecchini e sua capacidade de lidar com a pressão.

Por mais imprevisível que Zecchini seja, Charriere não deverá ter muita dificuldade em entendê-lo ao longo de três rounds. Tenho Charriere ganhando uma decisão.

Escolha: Charrière

Taylor Lapilus derrotou. Kyle Loughran

Rhys McKee derrotou. Ange Loosa

Nora Cornolle derrotou. Joseline Edwards

Farid Basharat derrotou. Claydson Rodrigues

Jacqueline Cavalcanti venceu. Zarah Fairn