Previsões do UFC Vegas 79 – Luta de MMA

Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot têm a missão de trazer o UFC de volta à APEX em grande estilo.

Acredite ou não, o UFC APEX não realiza nenhum evento desde meados de agosto, com a promoção fazendo uma turnê mundial de Boston a Cingapura, da França à Austrália e depois de volta a Las Vegas para o pay-per-view do fim de semana passado. na T-Mobile Arena. Se você está em dúvida sobre assistir ao UFC Vegas 79, você poderia fazer muito pior do que uma atração principal com dois dos pesos leves mais emocionantes do jogo.

Espera-se que uma vitória também possa levar Fiziev e Gamrot para mais perto do top 5 de uma divisão que muitas vezes tem visto muito pouco movimento no topo. É uma grande pergunta, visto que ambos os lutadores sofreram recentemente derrotas em lutas que poderiam tê-los levado ao próximo nível de contendores, mas um desempenho impressionante no sábado deve dar ao vencedor outra chance de um grande nome. Quanto ao perdedor, corre o risco de cair nas fileiras dos perdedores de uma divisão que se torna mais difícil a cada ano.

Em outra ação do card principal os 15 melhores pesos penas Bryce Mitchell e Dan Ige colidem Marina Rodriguez e Michelle Waterson-Gomez se enfrentam em uma revanche de veteranos peso palha O Lutador Final 29 o campeão Bryan Battle busca sua quinta vitória em seis partidas no UFC ao enfrentar AJ Fletcher, e o peso pena Ricardo Ramos retorna de um longo intervalo para lutar contra Charles Jourdain.

O que: UFC Vegas 79

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 23 de setembro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Rafael Fiziev (7) vs. Mateusz Gamrot (8)

Este é um confronto clássico entre atacante e grappler, onde é fácil imaginar qualquer um dos lutadores dominando sua especialidade. Rafael Fiziev vai querer manter este em pé, onde poderá desmontar Mateusz Gamrot por cinco rounds, enquanto Gamrot fará de tudo para colocar Fiziev nas costas e neutralizá-lo. Nenhum dos lutadores fica desamparado caso seja tirado da zona de conforto, mas duvido que algum deles tome um caminho inesperado para a vitória.

Como sempre, vou me inclinar para o grappler porque sinto que Gamrot tem mais opções para levar a luta aonde ele precisa. E é melhor que seja, porque embora tenha um pouco de pop nas mãos e um bom queixo, ele não tem o vocabulário em pé para superar Fiziev. Espere que ele passe pelos socos, chutes e joelhadas do perigoso Fiziev para encontrar aberturas para quedas.

Por outro lado, Fiziev pode ter que renunciar ao uso de algumas de suas técnicas mais aventureiras para garantir que esta luta continue sendo uma luta de kickboxing. Ele sem dúvida terá aprendido muito com a luta de Justin Gaethje, então melhorar o trabalho de pés é a chave para ele evitar que Gamrot o ataque e o arraste para o tatame. Um nocaute é sempre uma possibilidade quando falamos de Fiziev, mas é remoto contra o ex-campeão de duas divisões do KSW.

Veremos várias oscilações violentas neste jogo, enquanto os dois lutadores trabalham para desgastar o outro e forçá-los a jogar seu jogo. No final, é Gamrot quem usará sua luta livre para conquistar a vitória.

Escolha: Gamrot

Bryce Mitchell (13) x Dan Ige (15)

As pessoas não deveriam ficar tão deprimidas com Bryce Mitchell após sua derrota para Ilia Topuria. Segundo Mitchell, ele estava gripado e, mais importante, encontrou um lutador que deve lutar pelo título do UFC em breve. Topuria é tão bom que fez Mitchell ficar mal por uma noite. Isso não significa que devemos desistir de “Thug Nasty” como candidato.

Dito isso, ele tem muito a provar contra Dan Ige, um dos adversários mais difíceis do peso pena. Tendemos a excluir Ige quando falamos sobre os melhores lutadores até 145 libras – OK, talvez eu seja o único idiota que sempre se esquece de dar-lhe o que merece – mas ele se saiu muito bem contra um conjunto forte de oponentes. Seus últimos cinco: Nate Landwehr, Damon Jackson, Movsar Evloev, Josh Emmett e The Korean Zombie. E ele esteve ótimo contra Landwehr e Jackson.

Assim como Gamrot na luta principal, o objetivo de Mitchell será derrubar Ige cedo e com frequência. O problema é que Ige tem um excelente jogo de chão e, embora sua derrota mais recente tenha sido contra um lutador (Evloev), ele se sai bem no departamento de luta livre. O melhor jogo de Mitchell tem que estar certo se ele quiser superar Ige.

Ignore Ige por sua própria conta e risco. Eu o coloquei superando o menos experiente Mitchell em pé e ganhando uma vitória por decisão.

Escolha: Ige

Marina Rodriguez (10) x Michelle Waterson-Gomez

Esta é uma escolha estranha para uma revanche.

Para ser justo, Marina Rodriguez e Michelle Waterson-Gomez provavelmente estão felizes em repetir esta luta depois que sua primeira luta, alguns anos atrás, se uniram em um curto espaço de tempo, apenas para que o UFC pudesse preencher uma vaga no evento principal. Agora ambos tiveram tempo adequado para se preparar e têm cinco rodadas de dados para trabalhar.

Os cinco rounds anteriores favoreceram Rodriguez no final, embora os dois lutadores tenham tido seus momentos. Waterson-Gomez permaneceu tão técnico como sempre em pé enquanto misturava as quedas e Rodriguez mostrou sua perspicácia no boxe. Foi o soco forte do Rodriguez que fez a diferença no final e espero que essa luta seja parecida.

Embora Rodriguez e Waterson-Gomez estejam atolados em crises, é difícil usar isso contra eles, dada a qualidade da competição. Eles raramente pareciam superados e não é loucura imaginar qualquer uma das mulheres avançando tardiamente para o topo do ranking. Se eu tiver que escolher um, é Rodriguez, que sai com uma vitória no placar no sábado.

Escolha: Rodríguez

Batalha de Bryan x AJ Fletcher

Bryan Battle tem uma enorme vantagem de alcance de 10 polegadas neste confronto e isso pode ser toda a diferença.

Olhe para AJ Fletcher e você verá um meio-médio atarracado com mais atletismo e alguns músculos sérios. Mas não é coincidência que suas duas derrotas no UFC tenham ocorrido contra adversários de braços longos que o frustraram com trocações de longa distância. Isso pode significar que ele agora está bem equipado para se adaptar ao Battle, mas também pode significar apenas que esse tipo de lutador é sua criptonita.

Não ajuda que Battle tenha se mostrado muito promissor desde a vitória O Lutador Final 29 pesando 185 libras. Ele é um atacante confiante com poder de nocaute de um só golpe e também não é avesso a misturar tudo no chão.

Salvo um erro grave, Battle deve afastar Fletcher para longe.

Escolha: Batalha

Ricardo Ramos vs. Charles Jourdain

Não estou tão preocupado com a aparência do Ricardo Ramos nas lutas anteriores, mas com o que está acontecendo entre as orelhas. O brasileiro de 28 anos é seu auge atlético e às vezes parece uma ameaça legítima entre os 10 primeiros. Outras vezes, especialmente quando enfrenta adversários de alto escalão, ele parece estar no meio do pelotão.

É aí que eu colocaria Charles Jourdain também. Ele superou vários oponentes, mas outras vezes parece que está faltando aquele equipamento extra para se tornar um verdadeiro candidato. Ramos deveria trazer à tona o que há de melhor nele.

Na verdade, esses dois devem trazer à tona o que há de melhor um no outro, principalmente com a responsabilidade de abrir o card principal. Ramos tem que provar que sua terrível perda de peso que levou ao recente cancelamento da luta foi um acaso (mais tarde ele atribuiu a gafe a uma lesão). Jourdain tem que provar que não é apenas um porteiro de médio porte.

Na melhor das hipóteses, Ramos é um lutador metódico que escolhe seus pontos e na hora de descarregar o faz de forma dramática, mostrando instinto de finalização como striker e grappler. É por esta razão que irei com ele para derrotar o mais firme Jourdain. Porque a imprevisibilidade e o caos são sempre mais divertidos de torcer, certo?

Escolha: Ramos

Preliminares

Miles Johns derrotou. E Argueta

Tim Means def. Andre Fialho

Jacob Malkoun derrotou. Cody Brundage

Mohammed Usman derrotou. Jake Collier

Mizuki Inoue derrotou. Hannah Goldy

Tamires Vidal derrotou. Montserrat Rendón