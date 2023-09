Princesa Diana nomeou este presidente dos EUA como ‘O homem mais sexy do mundo’

PA princesa Diana de Gales estava acostumada a conviver com pessoas de alto escalão, incluindo Warren Buffett, que em uma entrevista de 2012 contou a história sobre quem ela pensava ser o ‘homem mais sexy do mundo’ e presidente dos Estados Unidos.

Princesa Diana nomeou Bill Clinton como o “homem mais sexy do mundo”

Warren Buffett falou sobre Diana em entrevista à CNBC em 2012 e disse que tanto Diana quanto ele participaram de um jantar oferecido por Katherine Graham, uma editora do Washington Post, o evento sofisticado contou com a presença de muitas celebridades como ela.

Segundo Buffett, quando ela chegou à festa, sentou-se à sua frente e eles começaram a elogiar sua recente visita a Washington DC “Ela esteve na Casa Branca naquele dia e disse que Bill Clinton era o homem mais sexy do mundo“, ele elaborou”E eu não perguntei a ela quem era o cara menos sexy do mundo. Eu estava com medo de poder colocar minha peça lá.”

Diana e os Clinton eram, na verdade, bons amigos, pois participaram da política global ao mesmo tempo e se conheceram quando ambos os Os Clintons participaram de um evento para apoiar a Cruz Vermelha e conheceram a Princesa de Gales em 1996 e eles gostavam um do outro.

Não há muitas informações sobre quantas vezes eles se encontraram ou se compareceram a mais eventos juntos, no entanto, os dois Clintons compareceram ao funeral dela, pouco depois de ela estar na Casa Branca.

De acordo com Hello, o ex-presidente Bill Clinton disse “Hillary e eu conhecíamos a princesa Diana e gostávamos muito dela.“