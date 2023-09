Principais defesas para Fantasy Football 2023: O que torna o 49ers uma ótima escolha para Fantasy?

CCom a nova temporada da NFL começando, há fãs em todos os lugares que estão desesperados para terminar no topo de sua carreira. Futebol de fantasia liga, seja contra amigos, contra a família ou apenas contra todos os outros em quaisquer ligas públicas das quais eles escolheram fazer parte.

Facilmente, uma das partes mais importantes da equipe a ser escolhida é a defesa, já que ela pode realmente ser o fator decisivo em qualquer confronto direto.

Para a maioria dos jogadores casuais, é a parte mais chata do processo de draft e na qual eles nem pensarão até as rodadas finais do draft.

Para outros, eles gostam de ter sua defesa amarrada bem cedo para ter paz de espírito. Isso foi demonstrado até agora pelos rankings da ADP deste ano, com o São Francisco 49ers chegando em 203º lugar geral.

Por que os 49ers estão liderando as melhores defesas do Fantasy Football em 2023?

Há uma defesa muito óbvia que os jogadores têm tentado elaborar este ano, e essa é a São Francisco 49ers.

Existem talentos de elite em três níveis diferentes e eles entram na temporada com uma nota defensiva geral de 84,1.

Eles também não terminaram abaixo do quinto lugar em nenhuma categoria de classificação por equipe, o que faz sentido quando você considera que eles têm superestrelas como Nick Bosa, Jimmie Ward e DeForest Buckner.

Na primeira semana da nova temporada a defesa foi incrível fora de casa quando o time derrotou o Pittsburgh Steelers 30-7.

Quais são as outras principais defesas do Fantasy Football em 2023?

Os 49ers são seguidos de perto no ranking pelo Notas de búfaloo Filadélfia Eagles e a Dallas Cowboys.

Outras defesas que poderiam ser uma jogada inteligente, mas são um pouco menos populares do que as mencionadas acima, são as Corvos de Baltimoreo Jatos de Nova York e a Cleveland Browns.