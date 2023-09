Principais obras canônicas presentes no ENEM

A literatura desempenha um papel fundamental na formação educacional e cultural dos estudantes, e a seleção criteriosa dessas obras proporciona uma visão rica e diversificada das diferentes tradições literárias do mundo.

Neste contexto, apresentamos e discutimos a relevância de obras como “Dom Casmurro” de Machado de Assis, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e outras obras do cânone brasileiro que têm sido temas recorrentes nas edições do ENEM.

Dom Casmurro (Machado de Assis)

Em primeiro lugar, apresentamos em nossa lista, a obra “Dom Casmurro”. Essa é uma das obras mais icônicas da literatura brasileira e uma das mais frequentes no ENEM, principalmente nas questões voltadas para a interpretação da obra literária de Machado de Assis, grande escritor brasileiro.

Este romance psicológico narra a história do personagem Bentinho, que se torna o narrador, e sua obsessão por Capitu. Desse modo, a obra explora temas como ciúme, dúvida e ambiguidade, e é uma representação notável do realismo no Brasil do século XIX.

Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis)

Outra obra de Machado de Assis, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, é frequentemente abordada no ENEM. Este romance inovador apresenta a história de Brás Cubas, um defunto-autor que narra sua própria vida após a morte.

A obra se destaca principalmente como uma crítica satírica à sociedade brasileira do século XIX e ao comportamento humano, tornando-se um marco do realismo literário.

Grande Sertão: Veredas (Guimarães Rosa)



Você também pode gostar:

O romance “Grande Sertão: Veredas” é uma obra-prima da literatura brasileira escrita por João Guimarães Rosa. Este romance é conhecido por sua linguagem complexa e inovadora, que retrata a vida no sertão. Desse modo, a narrativa se passa durante a República Velha, no sertão de Minas Gerais, Goiás e Bahia.

A narrativa é centrada na história de Riobaldo, um jagunço que reflete sobre a moral, o bem e o mal. A obra é um exemplo notável do regionalismo brasileiro e frequentemente é tema de questões do ENEM, principalmente nas questões voltadas ao modernismo.

Morte e Vida Severina (João Cabral de Melo Neto)

Já a obra “Morte e Vida Severina” é uma peça poética escrita por João Cabral de Melo Neto. A obra retrata a jornada de Severino, um retirante nordestino, em busca de uma vida melhor.

A peça explora temas como a seca, a migração e a luta pela sobrevivência no sertão nordestino. Sua linguagem direta e sua representação das dificuldades enfrentadas pelos nordestinos tornaram esta obra uma parte significativa do cânone literário brasileiro. Além disso, a obra tem a poética de João Cabral de Melo Neto como característica singular.

Macunaíma (Mário de Andrade)

“Macunaíma” é uma das obras mais influentes da literatura modernista brasileira, escrita por Mário de Andrade. O romance é uma narrativa fantástica que segue as aventuras de Macunaíma, um herói sem caráter, em sua busca por um muiraquitã mágico. A obra combina elementos do folclore brasileiro com a experimentação linguística do modernismo, tornando-a uma escolha comum nas questões do ENEM.

O Guarani (José de Alencar)

Romance histórico que faz parte do movimento literário do romantismo no Brasil, “O Guarani”, de José de Alencar também se faz muito presente nas provas do ENEM. A obra é ambientada no período colonial e apresenta a história de amor entre Ceci, uma jovem branca, e Peri, um guerreiro indígena. “O Guarani” aborda questões como a identidade nacional, a miscigenação e o choque de culturas.

A Moreninha (Joaquim Manuel de Macedo):

“A Moreninha” é um romance brasileiro escrito por Joaquim Manuel de Macedo. Considerada um dos primeiros romances urbanos do Brasil, a obra é uma representação do romantismo brasileiro. A história segue a jornada de um jovem que promete se apaixonar pela primeira mulher que aparecer após um período de três anos no litoral. A obra aborda temas como o amor, a juventude e a sociedade carioca do século XIX.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT em seu trabalho acadêmico; saiba mais.