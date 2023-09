Príncipe Harry recebe grande saudação de ‘feliz aniversário’ na Invictus Games

Príncipe Harry está comemorando seu aniversário este ano com uma reunião íntima… de vários milhares de pessoas nos Jogos Invictus, que se transformou em uma enorme cantoria de “Parabéns pra você”.

Harry dá Meghan Markle estavam no meio da multidão na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, na sexta-feira, para ver a Alemanha e a Polônia jogarem vôlei – mas quando o jogo terminou, a atenção de todos se voltou para o duque de Sussex, que completa 39 anos hoje.

Meghan e Harry se iluminaram rapidamente quando a música “Parabéns” começou, com Harry, brincando, tentando desviar um pouco da atenção que estava recebendo. Ele até ganhou outra música do time polonês antes de pedir para tirar uma foto com eles.