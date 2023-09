Príncipe Harry voa sozinho para a Inglaterra no aniversário da morte da rainha Elizabeth

Príncipe Harry está de volta ao seu território natal, mas sem Meghan Markle ao seu lado enquanto ele faz uma viagem discreta no aniversário de Rainha Isabel IIa morte.

Harry estava saindo de St. George’s Chapel na sexta-feira em Windsor, onde ele provavelmente visitou o local de descanso de sua avó um ano depois que ela faleceu.

A aparição do duque de Sussex ocorreu sem aviso prévio, mas não é um choque total dada a data – parece ter sido uma viagem rápida, no entanto, e ele não foi visto com nenhum outro membro da família real ao sair da capela.

Harry foi visto apenas uma hora depois de seu pai, Rei Carlosparticipou de um serviço memorial para QE2 com Rainha Camila Na Escócia.

Seu irmão Príncipe Williamestava no País de Gales com sua esposa, Kate Middleton, não muito depois de Harry ter deixado Windsor também. Parece que a realeza se espalhou pelo Reino Unido para homenagear a falecida Rainha.

Claro, há uma diferença bastante gritante … as aparições do rei e de William foram assuntos públicos com a presença da mídia – afinal, eles estão “trabalhando” na realeza sênior – enquanto a visita de Harry estava fora da rede.

TMZ contou a história, Harry e Meghan têm passado um tempo recentemente caçando uma casa em Malibu – fontes nos disseram que passaram o fim de semana do Dia do Trabalho verificando um terreno de US$ 8 milhões com quase 6 acres.

Meghan Markle e Príncipe Harry na primeira noite da Renaissance World Tour em Inglewood! 🐝 pic.twitter.com/xHLhBDoJZL — 🐝🪩 (@bluesbabysitter) 2 de setembro de 2023

