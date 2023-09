Prisioneiro fugitivo da Pensilvânia é despedido ao invadir casa

É segunda-feira à noite, Danelo Cavalcante forçou sua entrada em casa em East Nantmeal Township, um pequeno vilarejo na zona rural de PA, de acordo com a Fox 29 Philadelphia.

Centenas de policiais, parte de uma força-tarefa de fugitivos, estão procurando por Cavalcante em todos os cantos do estado. Houve vários avistamentos durante a última semana, mas nenhum deles levou à sua captura.

Cavalcante fugiu em 31 de agosto, quando escalou um muro no pátio de recreação da prisão do condado de Chester. Ele escalou arame farpado, correu por um telhado e pulou no chão, conquistando sua liberdade.