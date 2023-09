Prisioneiro fugitivo Danelo Cavalcante é capturado na Pensilvânia após 14 dias de caçada humana

Prisioneiro fugitivo da Pensilvânia Danelo Cavalcante foi capturado… isso, depois de uma caçada humana massiva e louca de duas semanas que colocou todo o estado com medo.

A filmagem também capturou policiais com uniforme militar algemando Cavalcante e levando-o para a traseira de um caminhão blindado preto. O caminhão então saiu pela rua com as luzes vermelhas piscando.