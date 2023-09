Prisões movidas a álcool por ‘donas de casa reais’ ao longo dos anos

Shannon BeadorO DUI de ‘s não é a única prisão supostamente movida a álcool que aconteceu no mundo de ‘Real Housewives’ … um punhado de pessoas da série foram acusadas e presas por crimes semelhantes no passado.

Como você sabe, o vídeo parece mostrar Shannon batendo o carro dela na lateral de uma casa em Newport Beach no fim de semana. Fontes policiais nos disseram que ela estava tentando fingir que estava passeando com o cachorro quando a polícia chegou… mas foi preso e autuado por DUI e atropelamento.



Mas a provação de Shannon é apenas a ponta do iceberg das ‘Donas de Casa’.

TMZ contou a história, Kim Zolciakfilha de 20 anos, Ariana, foi reservado na Geórgia no ano passado por 3 acusações separadas… contravenção DUI dirigir sob a influência de álcool, contravenção mudança indevida de faixa e posse de álcool por menores.

O advogado de Ariana nos disse que ela estava “envolvida em um pequeno acidente” e disse que os policiais “concluíram incorretamente que ela estava prejudicada pelo álcool. Esse não foi o caso. Ela nega totalmente essas acusações”.

Dorit Kemsleymarido, PCo que preso por DUI em 2021, depois que oficiais do CHP disseram que viram seu Bentley serpenteando no trânsito na rodovia 101 de Los Angeles. Seu advogado nos disse que ele tomou uma taça de vinho no jantar antes de dirigir e se arrependeu de não ter encontrado outro caminho para casa.

A polícia nos disse que PK explodiu uma taxa de álcool no sangue de 0,081 no campo, mas explodiu uma taxa de álcool no sangue de 0,076 quando chegou à delegacia. O limite legal é 0,08 BAC, e fomos informados de que a mudança de nível levou os promotores a decidirem não acusá-lo.

Em ‘RHONY Luann de Lesseps foi preso em 2017, sendo atingido com uma série de acusações após sua suposta violência por embriaguez – incluindo agressão a um policial, resistência à prisão com violência e 2 acusações de corrupção por ameaça.

Ela supostamente disse aos policiais: “Vou matar todos vocês” e mais tarde fechou um acordo judicial para esse caso… mas as autoridades dizem que mais tarde ela violou sua liberdade condicional ao beber mimosas.

Kim Richards também foi presa em 2015, supostamente cheirando a bebida e falando mal enquanto era arrastada para fora do banheiro por policiais no Polo Lounge dentro do Hotel Beverly Hills.

Ela foi acusada de invasão, resistência à prisão, agressão a um policial e embriaguez em público. Ela finalmente completou sua liberdade condicional.