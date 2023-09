Privalia OFERECE EMPREGOS para DIVERSAS ÁREAS

A Privalia, companhia do setor de varejo de moda movida pelo desafio de transformar o mercado de e-commerce em um universo de possibilidades, está com ótimos cargos em aberto. Dessa forma, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a marca, confira a lista de vagas:

Account Manager – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Contábil JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Custos I – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Faturamento III – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Produto I – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Viagens – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Sênior – ICMS – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Growth Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Brand Manager Shoes – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (Gestão de Fornecedores) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Planejamento e Inteligência Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Experiência Digital – São Paulo – SP – Efetivo;

Designer Gráfico Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de FP&A – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de UX – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Vendas – ADS – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Logística – Extrema – MG – Efetivo;

Gerente de Operações (Comercial) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Planejamento e Inteligência Comercial -São Paulo – SP -Efetivo;

Produtor de Arte – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Privalia

Falando mais sobre a Privalia, podemos destacar que a marca tem a missão de gerar uma experiência única e divertida de compra, por isso corre atrás das melhores negociações para poder levar às pessoas oportunidades incríveis e exclusivas.

Além disso, busca colocar os clientes e marcas no foco das nossas atitudes e realizações, e para isso conta com um time de excelência, que além de empreendedores, são inconformados, possuem sentimento de dono e buscam constantemente o “como sim”!

Ao todo, são mais de 13 anos de história no Brasil e 450 colaboradores que, juntos, compartilham de um único propósito e valores.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que as vagas da Privalia vieram à tona, você só precisa clicar AQUI para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



