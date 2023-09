Pró Mais Gestão OFERECE EMPREGOS no Sul do Brasil

A Pró Mais Gestão, empresa que atua na gestão de pessoas e acredita na força das relações com significado, está contratando novas pessoas para o seu time. Muito mais do que criar novos modelos ou ferramentas, provoca e desperta o protagonismo, o empoderamento dos líderes e a cultura por propósito. Isto é, vale a pena analisar a lista de vagas abaixo:

Agente de relacionamento – Regional Alto Vale – Rio do Sul – SC e Híbrido – Pessoa jurídica;

Analista de Qualidade – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Analista Fiscal – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Atendente de Farmácia – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Rio do Sul – SC e Híbrido – Banco de talentos;

Comprador (a) – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Farmacêutico (a) – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Mecânico (a) de Máquinas Pesadas – Rio do Sul – SC – Efetivo;

SDR/Assistente Comercial – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Assistente de Suporte ao cliente – Rio do Sul – SC – Efetivo;

Vendedor (a) – Rio do Sul – SC – Efetivo.

Mais sobre a Pró Mais Gestão

Sobre a Pró Mais Gestão, é válido ressaltar que, em 2023 completou 16 anos e segue evoluindo, sempre com o que existe de mais atual no cenário da gestão mundial. Acreditando no seu propósito do início: foco no pleno aproveitamento do potencial humano.

Em resumo, seu negócio é encontrar talentos, impulsionar o desenvolvimento do ser humano e contribuir para uma gestão pautada no aprendizado colaborativo, no engajamento das pessoas e na potencialização dos resultados.

A Pró Mais Gestão existe para que grandes empresas e profissionais possam protagonizar sua própria história, tornando o mercado um lugar de relações com significado para o mundo!

Como se candidatar em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!