Probabilidades do US Open 2023: Djokovic, Alcaraz, Medvedev ou quem mais está vencendo o último Grand Slam de 2023?

Adepois de sua impressionante vitória sobre Novak Djokovic em Wimbledon, Carlos Alcaraz parecia ser o favorito para vencer o Aberto dos Estados Unidos antes do início do torneio.

No entanto, à medida que o último evento do Grand Slam do ano se desenrola, o cenário mudou.

Quem é o favorito para vencer o US Tennis Open?

Agora mesmo, Djokovic é o favorito geral do US Open, com chances de +100. Isso o coloca à frente Alcarazque é +175.

Ex-vencedor Daniel Medvedev é o terceiro favorito (+1100), à frente de Jannik Pecador (+1300).

Quem tem maior probabilidade de vencer o Aberto dos Estados Unidos? Djokovic ou Alcaraz?

Djokovic está fazendo um bom torneio em Nova York e o 23 vezes vencedor do Grand Slam deve enfrentar o nono jogador do mundo, Taylor Fritznas quartas de final do US Open de 2023, marcado para terça-feira.

Djokovic já garantiu vitórias sobre Alexandre Muller, Bernabe Zapata Miralles, Laslo Djere e Alegria nascida.

Djokovic tem uma fonte extra de motivação, já que não conquista vitória no Aberto dos Estados Unidos desde 2018.

Nesse período ele enfrentou duas eliminações no quarto round, uma das quais resultou na desclassificação e na derrota para Medvedev na final de 2021.

Então, ele não pôde participar por se recusar a tomar a vacina contra o coronavírus.

Quanto a Alcarazo espanhol enfrentará Matheus Arnaldi nas oitavas de final na segunda-feira, 4 de setembro, às 11h EDT, no Arthur Ashe Stadium.

Alcaraz tem a vantagem de ter derrotado Djokovic em seu encontro mais recente do Grand Slam, que foi a final de Wimbledone atualmente detém o título de campeão em título em Nova York.

Alcaraz vai querer superar Djokovic e garantir a vitória em Nova York este ano, especialmente considerando a ausência do sérvio no evento de 2022 em Nova York. O espanhol vai querer provar, como fez em Londres, que pode vencer e vencer superando o tênis GOAT.