EUno Semana 1 Batalha de Ohioo Cincinnati Bengals enfrentou o Cleveland Browns sob condições climáticas abaixo das ideais. O céu chuvoso e a bola escorregadia marcaram presença durante todo o jogo, influenciando o desempenho das duas equipes.

Cincinnati quarterback estrela, Joe Burrow, inicialmente entrou em campo sem luva na mão de arremesso. Porém, à medida que o jogo avançava para o segundo quarto, ele optou por calçar uma luva para ter melhor controle do futebol. CBS repórter secundário Evan Washburn destacou a importância desse ajuste durante a transmissão, enfatizando: “Tem sido um enredo ao longo deste jogo. É a habilidade de manusear a bola de forma limpa. Joe Burrow não usa luva. Ele não gosta de usar luva. Isso mostra o quão ruim foi naquele primeiro trimestre.”

Toca A dificuldade para segurar a bola ficou evidente, pois ele conseguiu completar apenas cinco das primeiras 12 tentativas de passe, acumulando apenas 32 jardas. Numa reviravolta que coincidiu com o abrandamento da chuva, Toca tirou a luva para a posse final do primeiro tempo.

No entanto, as condições climáticas imprevisíveis reservavam mais para as equipes. À medida que o terceiro trimestre se desenrolava, a chuva voltou a aumentar, forçando Toca reconsiderar. Voltando à luva, ele lutou contra as circunstâncias desafiadoras.

No intervalo, Toca compilou apenas 36 jardas de passe, marcando sua menor jarda no primeiro tempo em seu NFL carreira. Enquanto isso, do outro lado do campo, Marrons quarterback Deshaun Watson enfrentou desafios semelhantes, completando sete de suas primeiras 14 tentativas para 56 jardas.