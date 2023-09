Problemas no paraíso: Joe Jonas e Sophie Turner à beira do divórcio

Sdedo Joe Jonas e atriz Sofia Turner estão supostamente caminhando para o divórcio após quatro anos de casamento, de acordo com vários meios de comunicação, incluindo TMZ.

Esta revelação inesperada causou ondas de choque em sua base de fãs, já que o casal de celebridades parecia o par perfeito.

Tudo começou com um DM

A jornada do casal começou em 2016 quando eles se conectaram pela primeira vez por meio de DMs do Instagram.

torneiroconhecida por seu papel icônico como Sansa Stark sobre A Guerra dos Tronoscompartilharam que eles tinham muitos amigos em comum que vinham tentando apresentá-los há muito tempo.

O destino, porém, tinha seus próprios planos e, um belo dia, Jonas deslizou para dentro DMs de Turner“do nada.”

A reunião inicial foi marcada para ser um ponto de encontro casual enquanto A turnê de Jonas estava passando pelo Reino Unido. torneirocom sua inteligência característica, trouxe consigo seus “garotos de rugby”, só para garantir Jonas acabou por ser um bagre. Para sua surpresa, Jonas cheguei com um amigo e as faíscas voaram instantaneamente.

Em 2017o músico fez a pergunta e eles compartilharam sua alegria com o mundo combinando Instagram postagens exibindo Turner anel de noivado.

O noivado foi celebrado por amigos e familiares famosos, incluindo Jonas’ irmão, Nick Jonas.

O casal optou por celebrar o amor em duas cerimônias magníficas.

Primeiro, eles tiveram uma cerimônia surpresa em Las Vegas e mais tarde um caso luxuoso na pitoresca Francês interior.

Em 2020sua família cresceu quando eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, uma filha chamada Willa.

Apenas dois anos depois Sofia deu à luz a segunda filha, cujo nome ainda não foi revelado.

Especulação sobre o status do relacionamento iniciada por fãs

Os fãs começaram a especular sobre problemas no paraíso quando as fotos do Cantora de 34 anos sem a aliança de casamento apareceu online recentemente.

Fontes próximas ao casal indicaram que eles estão lutando contra “problemas sérios” por pelo menos seis meses.

A situação tomou um rumo mais grave quando foi revelada por TMZ que Joe consultou advogados de divórcio em Os anjos e estava perto de apresentar documentos de divórcio para terminar seu casamento com Sofia.

Esta notícia chocante deixou os fãs se perguntando o que poderia ter dado errado no relacionamento aparentemente idílico.

Apesar de seus problemas pessoais, ambos Joe e Sofia têm se mantido ocupados com suas carreiras. Joe está em turnê com seus irmãos e está programado para se apresentar durante o inverno, enquanto Sofia esteve envolvido em alguns projetos e cuidando de suas duas filhas.