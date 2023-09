Processo de cartão de crédito de Kim Zolciak, servidor de processo disse que ela se mudou

Kim Zolciako ex-marido Kroy Biermann está implorando para que ela aprove a venda de sua mansão na Geórgia e, de acordo com um servidor de processo, ele pode ter realizado seu desejo!!!

Em novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, um servidor de processo encarregado de entregar uma ação judicial a Kim diz que enfrentou um obstáculo significativo ao tentar fornecer a ela os documentos legais… chegando em sua casa e obtendo informações que ela supostamente havia movido.

O servidor do processo afirma que foi à mansão de Kim e Kroy na manhã de quinta-feira e falou com alguém na casa que se identificou como residente. O servidor do processo afirma que um homem não identificado disse que “acabou de comprar a propriedade”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





01/09/23 ANTECEDENTES

Como já dissemos… Kim e Kroy são no fundo do buraco financeiramente, e ele está tentando fazer com que ela dê luz verde para vender sua casa.

O servidor de processo diz acreditar que Kim se mudou, mas não está claro se esse é o caso… ainda há a possibilidade de quem atendeu a porta estar mexendo com o servidor de processo.

Conversamos com o advogado de Kroy, Marlys A. Bergstrom, que diz que não há como Kim sair de casa ainda – ela tem muita porcaria lá dentro para se mover tão rapidamente. Há também a questão de que a casa ainda não pode ser vendida legalmente de acordo com a ordem permanente do tribunal.