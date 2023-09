Processo Seletivo oferece vagas no Sul, Sudeste e Norte do Brasil

Além dos critérios específicos para cada função, a Service IT destaca a importância da proatividade e do desejo de construir uma carreira de sucesso dentro da organização como características valorizadas.

Como se inscrever nas oportunidades de emprego

Acesse o link a seguir para se inscrever, consultar as vagas e cadastrar seus currículos no portal da Service IT: serviceit.solides.jobs.

Conheça a empresa

A Service IT se destaca como líder no mercado de Tecnologia da Informação, Segurança Cibernética e Consultoria em TI. Sua equipe é composta por profissionais altamente dedicados e profundamente capacitados nas soluções oferecidas no portfólio da empresa.

Por meio de seus próprios Centros de Operações, incluindo um NOC (Centro de Operações de Rede) e um SOC (Centro de Operações de Segurança), a Service IT assume a responsabilidade pelo monitoramento e gerenciamento dos ambientes de TI de seus clientes.

Isso permite que esses clientes concentrem plenamente seus esforços em seus negócios principais, enquanto a Service IT se encarrega da segurança e eficiência de suas operações tecnológicas.

Adicionalmente, a Service IT mantém parcerias estratégicas com os principais fabricantes globais de tecnologia e segurança. Essas colaborações refletem o firme compromisso da empresa em fornecer soluções tecnológicas de alta qualidade e segurança de ponta.

