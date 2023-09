Processos seletivos somam mais de 8 MIL vagas de emprego em todo o país; confira cargos

Se você busca por vagas de emprego, saiba que mais de 8 mil vagas estão no mercado. Ao todo são 8.300 oportunidades para vários cargos.

As vagas são para estagiários, funcionários e trainers para diversas áreas. Veja a seguir a lista de empresa com oportunidades.

Vagas de emprego

Confira a lista a seguir:

CPFL Energia

As vagas de estágio na Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) de Itapetininga e Piraju (SP) estão abertas. As chances são para nível técnico. As oportunidades ficarão abertas até 10 de setembro.

Embraer

Ao todo são 350 vagas de emprego para todo o Brasil. As contratações são presenciais, híbrido e on-line. O prazo para candidaturas para o processo seletivo Embraer ficará aberto até o dia 8 de outubro.

O site anuncia que há vagas. Ao todo são 6.557 vagas abertas em todo o estado de SP, incluindo a capital, região metropolitana, litoral e interior paulista. As oportunidades são para vagas on-line.

Centro Paula Souza

Os interessados nas oportunidades do Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) precisam se atentar. As inscrições estão chegando ao fim. São quase 2 mil vagas para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas.

Novelis

A empresa anuncia oportunidades para homens e mulheres. São 27 vagas de emprego para Pindamonhangaba, Santo André, São José dos Campos e São Paulo (SP). As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de setembro.

Outras vagas de emprego

Se você busca por vagas de emprego no banco está no lugar certo. O novo processo seletivo anuncia 200 oportunidades para todo o Brasil.