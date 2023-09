PROCON emite ALERTA sobre preços de FRALDAS

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, conhecida como Procon-SP, realizou uma pesquisa de preços de fraldas infantis e para adultos, revelando diferenças significativas nos valores praticados para o mesmo produto. O estudo, realizado pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP, teve como objetivo oferecer uma referência de preço ao consumidor.

Diferenças nos preços praticados

De acordo com o levantamento, a maior diferença encontrada foi no item “fraldas geriátricas Tena Slip Noturna, tamanho M, com sete unidades”, da marca Essity. Em um local, o preço encontrado foi de R$ 48,45, enquanto em outro, o valor era de R$ 20,94. Essa discrepância representa uma variação de 131,38%.

A pesquisa, realizada pela equipe de pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, coletou preços em seis sites diferentes e comparou 86 itens, sendo 54 produtos para bebês/crianças e 32 para adultos. Foram considerados apenas os itens encontrados em, no mínimo, três dos sites visitados.

Os preços coletados foram os ofertados para cada produto no pagamento à vista, sem levar em conta promoções ou descontos vinculados às regras estabelecidas pelo site. Nos sites que funcionam como marketplace e apresentam ofertas de diferentes fornecedores para o mesmo produto, foi considerado o menor preço encontrado.

Comparação entre 2022 e 2023

Ao comparar os produtos comuns entre as pesquisas realizadas em 2023 e 2022, constatou-se um acréscimo médio de 14,91% no preço. Entre as fraldas infantis, a variação foi de 16,70%, enquanto entre as fraldas para adultos, a variação foi de 10,35%. É importante ressaltar que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) da FIPE, referente ao mesmo período analisado, registrou uma variação de 3,67%.

Dicas para o consumidor

Diante das diferenças de preços encontradas, o Procon-SP oferece algumas orientações para os consumidores. É recomendável comparar preços em diversos estabelecimentos, levando em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade e o custo-benefício do deslocamento. Além disso, é importante pesquisar o valor unitário do produto, dividindo o valor da fralda pela quantidade de unidades do pacote. Geralmente, quanto maior a quantidade de fraldas por pacote, menor é o valor unitário.



Você também pode gostar:

Além do preço, é essencial verificar o prazo de validade e as especificações do produto. Na hora de escolher o modelo ideal de fraldas, especialmente as geriátricas, é importante considerar fatores como o tamanho ideal, a capacidade de absorção, se são hipoalergênicas, se possuem formato anatômico e se possuem barreiras que impedem vazamentos.

Além disso, alguns modelos contam com neutralizante de odores, são hidratantes (protegendo contra assaduras e proporcionando mais conforto), possuem fitas adesivas de qualidade e até mesmo indicador de umidade.

Sobre o Procon-SP

O Procon-SP é uma instituição jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira. Sua missão é equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores, além de elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores no estado de São Paulo.

Atualmente, o Procon-SP conta com mais de 500 servidores e especialistas das mais diversas áreas, incluindo sua equipe de fiscalização e oito unidades regionais. A instituição atua de forma conveniada em mais de 370 municípios paulistas e realiza atendimento presencial em algumas unidades do Poupatempo e Delegacias de Polícia na Capital.

Em 2022, o Procon-SP recebeu mais de 740 mil reclamações, solucionando cerca de 80% delas por meio de ações de mediação oferecidas aos consumidores. Além disso, o Procon-SP realiza ações de orientação, cursos, palestras e pesquisas.

Criada pela Lei nº 9.192, de 23/11/1995, e pelo Decreto nº 41.170, de 23/09/1996, a Fundação Procon-SP é vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, e todo o atendimento é feito de forma gratuita para todos os cidadãos residentes no estado de São Paulo.