Procon Penedo atua no Barro Vermelho e orienta população sobre denúncias

O Procon Penedo tomou as medidas cabíveis para solucionar um problema reclamado pela comunidade da Rua dos Pescadores, localizada no Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), onde serviços feitos em via pública pela concessionária de abastecimento de água não foram reparados de imediato.

A equipe do órgão municipal de proteção ao consumidor entrou em contato com a empresa Águas do Sertão para que ela faça a recomposição adequada do pavimento, danificado durante obra de manutenção da rede de água, intervenção feita sem a posterior resconstrução, causando transtornos aos moradores e ao tráfego de veículos.

Diante dessa situação, o Procon de Penedo agiu prontamente para buscar, acionando a concessionária que se comprometeu em realizar a recomposição do pavimento da Rua dos Pescadores até o final desta semana.

A diretora executiva do Procon Penedo, Rosiane Santos, destacou a importância da rápida intervenção para atender as necessidades da comunidade.

“Estamos cientes dos transtornos enfrentados pelos moradores da Rua dos Pescadores e agimos para garantir que seus direitos sejam respeitados. Vamos monitorar de perto o progresso das obras para assegurar que o pavimento seja restaurado, de maneira adequada e dentro do prazo acordado”, explica Rosiane.

Este é um exemplo de como a atuação do Procon pode ser crucial na defesa dos direitos dos consumidores e na resolução de questões que afetam diretamente a qualidade de vida de uma comunidade.

