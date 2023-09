Procon Penedo e Sicredi orientam estudantes sobre direitos do consumidor e educação financeira

Estudantes da Escola Municipal Santa Luzia receberam orientações do Procon Penedo e da cooperativa Sicredi sobre relações de consumo e educação financeira.

A iniciativa realizada nesta quinta-feira, 14, é a primeira edição das palestras promovidas pelo órgão municipal instituído no governo Ronaldo Lopes/João Lucas, projeto que será estendido para outras unidades de ensino das redes pública e particular.

De forma descontraída, alunos e alunas do 4º ano da Escola Santa Luzia aprenderam sobre as atribuições do Procon, com ênfase nos direitos e deveres do consumidor, gerando interação da criançada que demonstrou conhecimento sobre os temas.

Após as palestras da Diretora Executiva do Procon Penedo, Rosiane dos Santos, e da Técnica em Atendimento ao Público do mesmo setor, Anne Caroline Cadete, o Gerente de Desenvolvimento e Negócios da Sicredi Expansão, Kirley Maranhão, conversou com os estudantes sobre educação financeira.

Atenta e participando ativamente, a criançada mostrou que sabe como pode colaborar com o orçamento doméstico, assunto reforçado em revista da Turma da Mônica distribuída para alunos e alunas.

A turminha do gibi que faz parte do imaginário de gerações de brasileiros também apareceu em vídeo educativo apresentado na palestra que estimula respostas do público infantil que já tem consciência sobre valores que o dinheiro não compra, a exemplo do respeito e da amizade, conforme respostas apresentadas de forma espontânea.

Kirley Maranhão agradeceu o convite do Procon Penedo para a iniciativa do órgão que doou publicações sobre a instituição e exemplares do Código de Defesa do Consumidor para a biblioteca da Escola Santa Luzia.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves