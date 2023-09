Procon Penedo promove mutirão de renegociação de dívidas na sexta-feira, 15

O Código de Defesa do Consumidor completa 33 anos de vigência no Brasil, conjunto de normas que fundamentam a relação entre clientes e empresas, públicas ou privadas.

E para celebrar essa conquista, o Procon Penedo realiza o mutirão Renegociação Cidadã na próxima sexta-feira, 15 de setembro.

O órgão municipal instituído pelo Prefeito Ronaldo Lopes atenderá a população no Largo da Igreja São Gonçalo, Centro Histórico da cidade, no horário entre 8h00 e 16 horas, com apoio de escritório especializado em contabilidade.

De acordo com a Diretora Executiva do Procon Penedo, Rosiane dos Santos, a Renegociação Cidadã é uma oportunidade para solucionar débito junto às instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco, com até 90% de desconto.

Além disso, o Procon de Penedo estará orientando a população sobre o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor e como ter acesso aos serviços do órgão municipal.