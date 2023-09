PRODESP anuncia vagas para médio, técnico e superior

Mais uma grande oportunidade para vários cargos. A contratação se fará por meio de aprovação no processo seletivo PRODESP – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo.

As oportunidades são para médio, técnico e superior.

Para universitários, as chances são nas seguintes áreas:

Além de nível médio, há chances para técnico nas seguintes áreas:

Veja a seguir quem pode se inscrever:

Veja os valores de acordo com o cargo:

A bolsa-auxílio concedida aos candidatos aprovados no processo seletivo da PRODESP terá os seguintes valores:

A jornada de trabalho será de 30 horas por semana, e os estagiários também receberão auxílio-transporte, que será adicionado ao valor da bolsa-auxílio para auxiliar nas despesas relacionadas ao deslocamento.

Os interessados deverão se inscrever no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), órgão responsável pela seleção dos candidatos, no link https://pp.ciee.org.br/11436.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 27 de setembro e 30 de outubro.

Quem deseja trabalhar na Caixa está é a sua oportunidade. O prazo de inscrição para participar do processo seletivo está aberto.

Vale lembrar que as chances são para os seguintes estados:

São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e do Rio Grande do Sul.

Vagas Caixa

Conforme as informações divulgadas no edital, o processo seletivo da Caixa tem como finalidade o preenchimento de oportunidades de estágio destinadas a estudantes que estejam cursando Direito a partir do terceiro semestre em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) será responsável por conduzir o processo de seleção e escolher os candidatos adequados para ocupar as vagas de estágio disponíveis.

Para uma jornada de quatro horas por dia, totalizando 20 horas por semana (nas localidades onde isso é obrigatório por lei ou decreto), a bolsa-auxílio é de R$ 800 mensais.

Para uma jornada de cinco horas por dia, totalizando 25 horas por semana, a bolsa-auxílio é de R$ 1.000 mensais.

Além da bolsa-auxílio, os estudantes aprovados no processo seletivo da Caixa também receberão um vale-transporte no valor de R$ 130 por mês para auxiliar nas despesas de deslocamento.

Requisitos Caixa

Para se inscrever é preciso ter estes requisitos:

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país.

Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 anos completos.

Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público.

Estar em dia com as obrigações eleitorais, se maior de 18 anos, e das obrigações militares, se do sexo masculino e maior de 18 anos.

Estar regularmente matriculado(a) em uma instituição de ensino que tenha um convênio vigente com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Não ter realizado estágio por um período superior a dezoito meses, seja de forma contínua ou intercalada, na Caixa Econômica Federal, com exceção das pessoas com deficiência.

Não possuir restrições cadastrais que impeçam a abertura de conta para recebimento dos valores referentes à bolsa de estágio e auxílio-transporte.

Como serão as avaliações na Caixa

É relevante enfatizar que todos os candidatos que se inscreverem no processo seletivo da Caixa Econômica Federal serão submetidos a uma avaliação por meio de uma prova objetiva.

Essa prova está planejada para ser administrada de forma online, durante o período de inscrições. A prova consiste em 20 questões de múltipla escolha e abrange os seguintes temas: língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos específicos relacionados à área de atuação.

Esta etapa da prova objetiva é de extrema importância no processo seletivo, pois visa avaliar o conhecimento dos candidatos em áreas relevantes para o estágio na Caixa. Portanto, é essencial que os candidatos se preparem adequadamente para este exame.

Como funciona a inscrição

Os interessados deverão se inscrever no período de 28 de setembro, exclusivamente via internet, no site do Portal CIEE: https://pp.ciee.org.br/11377.