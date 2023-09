Produtores de ‘The Tonight Show’ falam em defesa de Jimmy Fallon em meio a acusações

Svários produtores atuais e antigos de “The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon“apresentaram-se para defender o apresentador do programa depois que uma reportagem recente da Rolling Stone afirmou que ele contribuiu para um ambiente de trabalho” tóxico “. Os quatro produtores falaram com o Correio diárioelogiando Fallon como um líder “solidário” e “colaborador” que faz com que muitos deles se sintam como “família”.

“Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele, sobre como ele é uma pessoa empática, como ouve as opiniões dos outros. [and] como ele está aberto a ser flexível”, disse um produtor anônimo ao canal.

Outro produtor observou que Cair sobre faz um esforço para criar um ambiente “familiar” entre a equipe e a equipe, organizando eventos sociais como noites de curiosidades, boliche rápido e shows de talentos da equipe. Eles acrescentaram que receberam notas manuscritas de Fallon para aniversários, marcos de vida e um trabalho bem executado.

Um terceiro produtor, que trabalhou em “O programa desta noite“por 14 anos, reafirmou que o talk show cria um senso de” comunidade “entre a equipe. “Não senti nada além do apoio das pessoas ao meu redor – de Jimmy a outros produtores e a todos os meus colegas do programa”, eles disse.

Ele está sob ataque por acusações de ex-funcionários

Estas declarações contrastam fortemente com as afirmações feitas no relatório da Rolling Stone, que citou dois “Programa desta noite“funcionários e 14 ex-funcionários que alegaram que Fallon menosprezou e intimidou as pessoas que trabalhavam para ele. O relatório também reiterou alegações de longa data de que Fallon tem problemas com bebida e foi visto bebendo durante o trabalho.

No entanto, os produtores que falaram com o Correio diário negou essas alegações. Um produtor disse que Fallon “nunca menosprezou” ou “gritou” ninguém e que o comediante “anda pelos corredores e fala com todo mundo”. Outro produtor observou que eles tiveram que “dar más notícias” ou “discordar” de Fallon, mas ainda o têm em alta conta.