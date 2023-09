programa anuncia mais de 300 vagas para vários níveis de escolaridade

Mais oportunidades de emprego. Desta vez, são mais 300 vagas para várias áreas e níveis de escolaridade. Sobre os requisitos, variam de acordo com o cargo escolhido.

Ao todo são 326 oportunidades para Presidente Prudente- São Paulo. Confira.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

O currículo pode ser cadastrado por meio do site Programa Emprega Prudente: www.prudentedigital.com.br/balcao/vagas.

Vale lembrar que a inscrição também pode ser feita de forma presencial. A Sedepp disponibiliza o acesso, assim como, a Câmara Municipal também oferta o serviço nos gabinetes dos vereadores.

O Tribunal Regional Eleitoral anuncia novo processo seletivo. Desta vez, as oportunidades ofertam aos aprovados salários de quase R$ 4 mil.

As oportunidades são para o Ceará.

Vagas no processo seletivo

Vale lembrar que são 12 vagas para estagiários de pós-graduação nas áreas de estatística, tecnologia da informação e cursos correlatos.

As vagas são para pós-graduação nos seguintes cursos:

Ciber Segurança, Business Intelligence, Dba, Estatística, Redes, Gestão de Serviços de TI, DevOps e Projetos e Contratos.

Sobre o processo seletivo

As informações sobre os benefícios oferecidos aos estagiários aprovados no processo seletivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE CE) são muito importantes para os candidatos interessados. Aqui estão os benefícios mencionados: