Programa Cidades 2030/Onu Habitat realiza oficina em Penedo

Planejar e agir para apoiar o desenvolvimento urbano sustentável de Penedo. É assim que o Programa Cidades 2030 chega no município polo da região do Baixo São Francisco, selecionado na iniciativa do Governo de Alagoas e da ONU Habitat.

O trabalho formalizado no dia 21 de agosto, em Maceió, promoveu oficina nesta segunda-feira, 05 de setembro, no auditório do Sebrae. Representantes de diferentes setores da Prefeitura de Penedo, instituições de ensino, entidades da sociedade civil organizada e forças de segurança pública trocaram experiências e apontaram sugestões.

A mobilização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) gerou um encontro produtivo, com pluralidade de informações que reforçam ações já implantadas em Penedo.

“Nós já estamos trabalhando com agendas globais, inclusive em parceria com o Sebrae por meio do Game Cidades Empreendedoras, e a sustentabilidade é uma tendência que veio pra ficar porque ela garante o nosso futuro, que é mais importante”, destaca Pedro Queiroz, gestor da Sedecin.

Ele também ressalta os investimentos na qualificação profissional da população local, beneficiada recentemente com o maior programa de capacitação de mão de obra financiado pela Prefeitura de Penedo, sem custo para os participantes.

O investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas tem o selo de qualidade de instituições reconhecidas, entre elas Senac, Sesi, Senai, Senar e Sebrae.

“As capacitações são de suma importância para abrir o mercado de trabalho, ampliar os horizontes, ter possibilidade de empreender, de saber como empreender, quais desafios enfrentar e como superar. Nós estamos dando muita importância para isso, para capacitar a nossa população”, afirma Pedro Queiroz.

O trabalho iniciado em 2020 ganha o apoio do projeto-piloto para Penedo, Maragogi, União dos Palmares e Santana do Ipanema no momento ideal para a cidade ribeirinha.

“O Cidades 2030 chega quando estamos avançando em outros projetos também de grande importância, como o Destino Turístico Inteligente e a rede mundial de Cidades Criativas, da Unesco”, finaliza Pedro Queiroz.

