Programa Cultura Presente ensina e estimula interesse de estudantes de Penedo sobre folclore e arte

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) está aproximando estudantes de escolas públicas e particulares das manifestações artísticas e folclóricas que existem em Penedo.

O trabalho liderado pela Secretária Teresa Machado acontece de forma itinerante, com diálogo da equipe da SEMCLEJ e dos fazedores de cultura com alunos e alunas, iniciativa muito bem recebida pelo público-alvo do Programa Cultura Presente.

“O nosso objetivo é mostrar à nossa juventude o que Penedo tem de melhor no âmbito cultural, conversando com estudantes, levando apresentações até a sala de aula para despertar o interesse, a curiosidade nos jovens”, explica Teresa sobre a estratégia que também forma plateias, promove a difusão cultural e estimula o gosto por tradições folclóricas e artísticas.

A primeira etapa do programa selecionou uma unidade de ensino da Prefeitura de Penedo (Escola Municipal Barão de Penedo) e três da rede privada (Colégio Imaculada Conceição, Escola Nossa Senhora Auxiliadora e Colégio Diocesano de Penedo).

Já a próxima fase do Cultura Presente vai concentrar as visitas na rede de ensino da Secretaria Municipal de Cultura (Semed).

“Nós encerramos o mês de agosto no Colégio Diocesano, com estudantes do 6º ao 3º ano, um encontro muito produtivo, com uma dinâmica incrível porque eles se envolvem mesmo, fazem perguntas, se empolgam com a apresentação cultural e a gente ainda sugere que façam pesquisas, que procurem saber mais sobre a nossa cultura, nossos artistas, escultores, artesãos, músicos, grupos folclóricos porque tudo isso colabora com a formação da nossa identidade como penedense, como alagoano, como cidadão brasileiro”, destaca Teresa Machado.

Fotos Kamylla Feitosa e assessoria SEMCLEJ Penedo