Programa de pré-visualização do UFC 293: Sean Strickland derrotando Israel Adesanya seria o resultado mais caótico da história do UFC?

O UFC retorna a Sydney para o UFC 293 com Israel Adesanya defendendo o título dos médios contra Sean Strickland na luta principal, luta que muitos acreditam que será um resultado unilateral para o atual detentor do título. Mas e se Sean Strickland provocar uma das maiores surpresas da memória recente?

Antes do card de sábado, Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Eric Jackman do MMA Fighting fazem uma prévia do pay-per-view, a luta principal entre Adesanya e Strickland, e onde vai a divisão com base em quem encerra o evento com ouro enrolado em seu cintura. Além disso, eles discutirão a qualidade do card como um todo, Tai Tuivasa x Alexander Volkov no co-evento principal, Manel Kape nas manchetes esta semana e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 293 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.