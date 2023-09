Programa irá ajudar mais de 33 milhões de brasileiros

A fome é um problema persistente que assola milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. O país possui uma população de mais de 33,1 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, de acordo com uma pesquisa recente. Diante dessa realidade alarmante, o governo brasileiro lançou o Plano Brasil Sem Fome, com o objetivo de erradicar a fome e promover a segurança alimentar em todo o país.

O Problema da Fome no Brasil

A fome é um problema invisível, que afeta milhões de pessoas, mas muitas vezes passa despercebido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a gravidade dessa questão ao afirmar que “a fome não é vista pelos outros, ela não vai para fora, ela vai para dentro”. A fome é um sofrimento silencioso e desumano, especialmente para as mães que não têm como alimentar seus filhos.

Insegurança Alimentar e Nutricional

O governo brasileiro definiu a insegurança alimentar e nutricional como a “incapacidade do acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente”. Esse problema se manifesta em diferentes níveis, que vão desde a desnutrição até o sobrepeso, a obesidade e a carência de micronutrientes. É importante ressaltar que a insegurança alimentar não se limita apenas à falta de comida, mas também abrange a qualidade dos alimentos disponíveis.

Ações Integradas do Plano Brasil Sem Fome

O Plano Brasil Sem Fome busca abordar a insegurança alimentar de forma integrada, envolvendo os setores de saúde, assistência social e segurança alimentar. Para orientar a atenção a essa população vulnerável, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou uma portaria que define diretrizes e orientações para a identificação e atendimento das pessoas em situação de insegurança alimentar.

Identificação e Priorização

A portaria estabelece que gestores e profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) devem priorizar grupos específicos que estão em potencial risco para a insegurança alimentar. Esses grupos incluem crianças, gestantes, idosos, população em situação de rua, refugiados, pessoas negras, domicílios chefiados por mulheres, povos originários e comunidades tradicionais.



Fortalecimento das Ações de Proteção Social

Uma das principais estratégias do Plano Brasil Sem Fome é o fortalecimento das ações de proteção social. Isso envolve a ampliação do cuidado integral às pessoas com má nutrição, com foco especial nos indivíduos e famílias cadastrados no Programa Bolsa Família. Além disso, o atendimento nos Equipamentos Públicos e Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional (EPSANs) deve ser garantido e aprimorado.

Integração de Informações e Monitoramento

Um aspecto fundamental do Plano Brasil Sem Fome é a integração das informações dos diferentes sistemas envolvidos, como o SUAS, SUS e SISAN. Isso permite uma visão mais abrangente da situação alimentar e nutricional no país, facilitando o monitoramento e a avaliação dos dados. A qualificação dos serviços públicos de segurança alimentar e nutricional também é uma prioridade, garantindo a eficácia das ações implementadas.

Compra e Oferta de Alimentos da Agricultura Familiar

Uma medida estratégica adotada pelo Plano Brasil Sem Fome é a priorização da compra e oferta de alimentos da agricultura familiar regional. Essa abordagem não apenas contribui para a segurança alimentar, mas também fortalece a economia local, valorizando os produtores rurais. Além disso, o Plano se baseia no Marco de Educação Alimentar e Nutricional e nos Guias Alimentares criados especificamente para a população brasileira.

Brasil sem Fome: Uma iniciativa importante no combate a fome

O Plano Brasil Sem Fome é uma iniciativa importante e necessária para combater a fome e promover a segurança alimentar no país. Com ações integradas e direcionadas, o governo brasileiro busca atender às necessidades das mais de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Através do fortalecimento das políticas públicas, da integração de informações e da priorização da compra de alimentos da agricultura familiar, espera-se que o Brasil possa, finalmente, alcançar o objetivo de ser um país sem fome. A luta contra a fome é um compromisso de todos, e cada um pode contribuir para esse objetivo, seja apoiando programas governamentais, seja promovendo a conscientização sobre a importância da segurança alimentar. Juntos, podemos construir um Brasil sem fome e garantir um futuro melhor para todos.