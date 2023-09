Programa Mulheres Construindo Sonhos incentiva protagonismo feminino em Penedo

Lugar de mulher é onde ela quiser e para dar condições para a emancipação pessoal e financeira das penedenses, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas lançou o Programa Mulher Construindo Sonhos.

O incentivo ao protagonismo feminino é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), uma das pastas da Prefeitura de Penedo administrada por uma mulher, a engenheira civil Amanda Lima.

Consciente da capacidade de trabalho das mulheres, ela idealizou o programa que já tem sua primeira turma formada, vinte penedenses que aprenderam técnicas de pintura aplicadas na construção civil.

“Esta é a primeira etapa de uma formação que terá outros cursos, como aplicação de texturas e de cerâmica e, conforme a aptidão das participantes, elas irão sendo cada vez mais qualificadas. O mercado de trabalho é amplo e temos certeza que elas estarão capacitadas para atuar”, afirma a gestora da Seinfra Penedo.

O Prefeito Ronaldo Lopes prestigiou o início do Mulheres Construindo Sonhos, realizada no auditório do Sindspem na tarde desta quinta-feira, 28, local da parte teórica e prática do curso de curta duração, encerrado nesta sexta, 29.

“Penedo vive um novo momento de desenvolvimento, com diversas obras sendo realizadas pelo poder público que geram a valorização dos imóveis, basta ver a transformação das casas das ruas que foram pavimentadas, e essas melhorias precisam de mão de obra local qualificada”, destaca Ronaldo Lopes, responsável por trazer cursos profissionais gratuitos do SENAI para o povo de Penedo, o Programa Minha Chance.

Ele frisou ainda que o Minha Casa, Minha Vida vai construir mais 400 unidades habitacionais em Penedo, o que significa novas oportunidade de trabalho.

Além do gestor que valoriza a paridade de gênero na administração da Prefeitura de Penedo, a abertura do Mulheres Construindo Sonhos também foi prestigiada por Mariana Barbosa (Secretária da Mulher), Waninna Mendonça (Secretária de Saúde), Luciana Costa (OAB Penedo) e Ivanilde Regueira, representando a Secretária de Assistência Social, Ana Teresa Lopes.

A Câmara Municipal de Penedo foi representada pelo vereador Ernande Pinheiro no início do programa que tem a parceria da indústria alagoana Miracor, responsável por ceder técnicos para a capacitação e materiais usados no investimento que é direcionado à inclusão da mulher penedense no mercado do trabalho e no empreendedorismo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte