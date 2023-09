Programa rende renegociação de R$ 13,2 bilhões de dívidas

R$ 13,2 bilhões. Este foi o montante já renegociado dentro do sistema do programa Desenrola, do governo federal. O número foi confirmado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) nesta segunda-feira (18). O projeto em questão está atendendo pessoas em situação de inadimplência desde o último dia 17 de julho.

Já o número de contrato negociado bateu a marca de 1,9 milhão. O levantamento leva em consideração os números registrados até o dia 15 de setembro deste ano. Ao todo, mais de 1,4 milhão de clientes foram atendidos. O número de clientes é menor do que o de contratos firmados porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma dívida em bancos.

Dívidas de até R$ 100

Ainda tomando como base as informações da Febraban, é possível dizer que mais de 6 milhões de pessoas de todas as regiões do país tiveram o nome limpo de maneira automática, ou seja, sem a necessidade de uma negociação. São brasileiros que estavam em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100.

Esta foi uma das condições dadas pelo Ministério da Fazenda. A instituição financeira interessada em entrar nesta primeira fase do Desenrola precisava se comprometer a limpar os nomes dos cidadãos que estão em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100.

Vale frisar, no entanto, que a dívida de até R$ 100 não está sendo perdoada neste sistema. O débito continua existindo e ainda precisa ser pago, mas o cidadão não estará mais em situação de inadimplência, e o seu nome estará limpo dentro do mercado de crédito.

Faixa 2

Todos os números que foram divulgados pela Febraban nesta segunda-feira (18) são referentes apenas a primeira fase do Desenrola, que está atendendo as pessoa da Faixa 2.



Tratam-se de cidadãos que possuem renda per capita de algo entre 2 salários mínimos e R$ 20 mil, e que tenham contraído dívidas exclusivamente em bancos até o dia 31 de dezembro do ano passado.

“Os bancos estão diretamente envolvidos na concepção e no desenvolvimento do Programa Desenrola desde o início e o programa cumpre papel essencial no momento delicado das finanças das famílias brasileiras, ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas”, diz em nota o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Nova fase do Desenrola

A nova fase do Desenrola deverá ser lançada entre os dias 25 e 29 de setembro. De acordo com o Ministério da Fazenda, na nova rodada a ideia é atender as pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimo, e que tenham dívidas de até R$ 5 mil contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Cidadãos que estão inscritos no sistema do Cadúnico do governo federal e que estão em situação de inadimplência também poderão participar do certame. Isso inclui, por exemplo, usuários de programas sociais como o Bolsa Família, o Auxílio-gás nacional e até mesmo a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Mesmo que a Faixa 1 do Desenrola ainda não esteja sendo atendida, o fato é que o cidadão que está em situação de inadimplência e que deseja entrar no projeto, precisa se precaver e já começar a se movimentar para não perder tempo.

Uma das regras que serão exigidas pelo governo federal é uma conta no sistema gov.br. Desta forma, o cidadão que ainda não tem esta conta, precisa criar. O procedimento é simples e pode ser feito sem sair de casa em nada mais do que alguns poucos minutos.

Assim que se inscrever, o usuário ganhará um certificado nível bronze. Será necessário cumprir algumas exigências de segurança a mais, para elevar este perfil para as categorias prata ou ouro. Elas serão exigidas no momento da inscrição para o programa Desenrola do governo federal.