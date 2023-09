Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar entrega mais 200 óculos para penedenses

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) segue trazendo mais qualidade de vida para os penedenses. Nesta quinta-feira (31), no Theatro Sete de Setembro, mais 200 óculos foram entregues para os beneficiários do programa Sua Vida Com Um Novo Olhar.

O evento contou com a participação do Prefeito Ronaldo Lopes, do Vice-Prefeito João Lucas, do Secretário Executivo de Ações da Sesau Alagoas, Guilherme Lope; da Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça; e da Secretária Municipal de Assistência Social, Ana Teresa Lopes.

“É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para entregar óculos para pessoas que realmente precisam e que não teriam condições de comprar um. Hoje conseguimos beneficiar 200 pessoas e isso mostra o sucesso do programa, porque estamos conseguindo beneficiar muitas pessoas”, disse Ronaldo Lopes.

Desde 2022, o programa já entregou mais de 900 óculos para a população de baixa renda em Penedo. As pessoas beneficiadas são pacientes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), pessoas atendidas pela Secretaria de Assistência Social e estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) matriculados na Educação para Jovens e Adultos (EJA).

A iniciativa começou com Guilherme Lopes, à época secretário de saúde de Penedo, que comemorou a evolução do programa. “Começamos com 50, depois 100 e hoje estou muito feliz por estarmos entregando 200 óculos. Espero que na próxima entrega esse teatro esteja com todos os pavimentos lotados de gente para receber seus óculos”.

Para ter acesso, as pessoas de baixa renda devem ir até a sede da Secretaria de Saúde de Penedo, com cartão do SUS, NIS e comprovante de residência atualizado, além de informar número de telefone para confirmar a marcação da consulta.

“O Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar já beneficiou 900 pessoas carentes em Penedo e a nossa intenção é entregar 1.000 óculos ainda este ano. Todos os programas são criados conhecendo a realidade e a necessidade da população. Por isso, é importante criar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, como é o caso desse programa em parceria com o IGPS”, declarou Waninna Mendonça.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS