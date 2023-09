Programa TeleNordeste amplia acesso às especialidades médicas nos postos de saúde de Penedo

Penedo é um dos poucos municípios alagoanos de médio porte que dispõe de médico especialista atendendo pacientes do SUS na cidade, assistência viabilizada pela contratação de profissionais que atuam regularmente no 3º Centro de Saúde ou durante as edições do Programa Saúde Por Todo Canto.

Nesses dois casos, o acesso do paciente às especialidades médicas (cardiologia, neurologia, dermatologia, psiquiatria adulto e infantil, pediatria, reumatologia, endocrinologia, otorrinolaringolia, urologia, angiologia, mastologia e ginecologia) acontece mediante encaminhamento do posto de saúde.

Agora, a rede básica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) amplia a assistência com o Programa TeleNordeste, uma iniciativa do Ministério da Saúde que utiliza a telemedicina para assegurar mais resolutividade e alcance no SUS.

Com novos computadores instalados nos postos de saúde de Penedo, a inovação chega ao paciente envolvendo também o médico da unidade onde ocorre o acompanhamento porque a teleconsulta é feita com o profissional da unidade de saúde junto com o paciente.

Na tela do computador, um especialista do Hospital da Beneficência Portuguesa, situado em São Paulo-SP, analisa o caso, conversando com o médico e com o paciente para avançar no diagnóstico e no tratamento.

Com a inovação tecnológica, a Prefeitura de Penedo acrescenta mais opções de atendimento na rede da SEMS nas áreas de cardiologia, endocrinologia, psiquiatria, dermatologia, neurologia, neuropediatria, reumatologia, pneumologia, ginecologia, obstetrícia, geriatria, infectologia e cuidados paliativos.

SECOM PMP