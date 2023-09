Programação de segunda à noite: Quais são os jogos de futebol de segunda à noite da segunda semana?

TDois jogos emocionantes aguardam os fãs para o primeiro jogo duplo Segunda à noite futebol da temporada que vai encerrar Semana 2 da NFL.

No primeiro jogo, o New Orleans Saints enfrentará o Carolina Panthers em Estádio do Banco da América no 19h15 horário do leste dos EUAenquanto o Cleveland Browns viajará para Pittsburgh para enfrentar o Steelers às 20h15 horário do leste dos EUA.

Ambos os jogos apresentam rivalidades de divisão isso tem fortes implicações nas esperanças de cada equipe de chegar à pós-temporada.

Santos vs Panteras

Enquanto o Panteras venceu os dois jogos da temporada passada, o Santos é o time favorito para levar o C na estrada.

O ataque de ambas as equipes está sendo comandado por novos zagueiros. Carolina sob o novato não. 1 escolha Bryce Young e Nova Orleans com o veterano Derek Carr através do Las Vegas Raiders.

Em Semana 1 o Santos conseguiu vencer seu primeiro jogo em um emocionante 16-15 vencer os Titãs, enquanto o Panteras lutaram em todas as frentes em seu 24-10 derrota contra o Falcões.

Browns x Steelers

O segundo jogo da noite contará com uma das rivalidades mais célebres do NFL história quando o ladrões bem vindo o Marrons no Estádio Acrisure.

Clevelandque parece um candidato poderoso no AFC sob o comando de DeShaun Watson, pretende começar a temporada com 2 a 0 pela primeira vez desde 1993.

O Marrons estão saindo de um impressionante 3-24 vencer em casa contra Joe Burrow e os Bengals.

Por outro lado, o ladrões sofreu um constrangimento 30-7 derrota para o 49ers em sua primeira partida em seu estádio. Quarterback do segundo ano, Kenny Pickettteve um desempenho nada assombroso com um DT e dois INTs em 36 de 41 conclusões e 232 jardas de passagem.

Como posso assistir ao Monday Night Football Week 2?

O Santos contra Panteras o jogo estará disponível para os fãs desfrutarem em ESPN no cabo, bem como nos serviços de streaming da emissora ESPN+e em NFL+.

O jogo também terá transmissão alternativa no ESPN 2.

O Marrons vs. ladrões confronto será transmitido em rede nacional abce também estará disponível para transmissão em ESPN+e em NFL+.