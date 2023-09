PROIBIDO! Jogar lixo no vaso sanitário é muito perigoso; entenda

Jogar lixo no vaso sanitário é uma prática proibida e perigosa, que gera muitos problemas para toda a rede de esgoto de um município. Por exemplo, em Franca, interior de São Paulo, o esgoto entope 1,4 mil vezes e a culpa na maioria das vezes é da população.

Os números apresentados são das desobstruções feitas apenas neste ano e 80% dos entupimentos que aconteceram na rede de esgoto foi causada por descarte irregular de lixo pela população.

A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, apresentou os dados dos registros de entupimento na rede de esgoto. Então, a maior causa é o descarte irregular de lixo.

Jogar lixo no vaso sanitário é um grande problema em Franca

Em Franca, no interior do estado de São Paulo, a Sabesp já realizou mais de 1,4 mil desobstrução da rede de esgoto. Isso porque, há muito descarte incorreto de lixo, de acordo com os registros da empresa.

De acordo com a Sabesp, as equipes que fazem a limpeza já encontraram todo o tipo de lixo descartado de forma irregular. Por exemplo, preservativos, fraldas descartáveis, peças íntimas, absorventes, estopas, calcinhas, pedaços de pano, embalagens plásticas e sutiãs.

Jogar lixo no vaso sanitário de forma irregular é responsável por 80% dos problemas. Portanto, a empresa afirma que são esses desejos que estão causando a maioria dos casos de obstrução.

Um dos casos mais surpreendentes é que há poucos dias a equipe encontrou um cachorro morto obstruindo a rede de esgoto no Jardim Paulistano. Então, a suspeita é que o animal tenha sido jogado em um poço de visita que fica próximo das ruas e dá acesso à tubulação.

Sabesp orienta o descarte correto de lixo

A Sabesp reforça que jogar lixo no vaso sanitário e ralos é muito perigoso e responsável por causar transtornos para os próprios moradores. Por exemplo, os extravasamentos, mau cheiro, aparição de pragas urbanas e até mesmo prejuízos à saúde.

Lembre-se de uma regra clara é simples: o lixo deve ser jogado no lixo. Assim, diferente de outros países, os encanamentos da rede de esgoto brasileira não foram criados para o descarte de objetos sólidos, apenas das necessidades fisiológicas.

Atitudes aparentemente inofensivas, como jogar papel higiênico no vaso sanitário, pode fazer com que se criem grandes blocos de papel que vão obstruir a rede de esgoto. Aliás, outro grande vilão é o óleo de cozinha.

O óleo não pode ser descartado em vasos e nem ralos, porque também geram a obstrução das redes. Isso porque, eles formam grandes placas de gordura, que se assemelham ao concreto nas tubulações e impedem o funcionamento do sistema.

Jogar lixo no vaso sanitário causa obstrução em muitas cidades

Um balanço apresentado pela Sabesp apontou que foram feitas mais de 1.482 desobstruções em redes de esgoto em toda a região de janeiro até julho deste ano. Assim, cidades como Altair, Buritizal, Colômbia, Guariba, Icém, Igarapava, Itirapuã, Jaborandi, Jeriquara, Miguelópolis, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente e Terra Roxa estão na lista de cidades afetadas.

A cidade de Franca é líder nesse número, afinal, apenas no município foram feitas mais de 940 desobstruções apenas no primeiro semestre deste ano.

Além de jogar lixo no vaso sanitário, os desgaste naturais na infraestrutura de tubulações ou obras em vias públicas também são causas das obstruções. Então, quando a equipe é acionada, todos os materiais são retirados e a Sabesp faz a destinação correta. Ou seja, envia os objetos para os aterros sanitários da cidade.

Atenção ao descarte de lixo em vasos sanitários

Todo mundo já sabe que jogar lixo no vaso sanitário é proibido e muito prejudicial. Portanto, vale lembrar alguns itens que jamais devem ser descartados em vasos e ralos, que são:

Absorventes íntimos;

Bitucas de cigarro;

Embalagens em geral;

Fio dental;

Fraldas descartáveis;

Óleo de cozinha;

Papel higiênico e lenços umedecidos;

Preservativos;

Sacolas plásticas.

De modo geral, nenhum tipo de objeto deve ser descartado nos vasos sanitários. Afinal, já há a coleta seletiva de lixo nos municípios e é preciso que a população respeite esse processo.

Caso você perceba a obstrução das redes de esgoto é preciso entrar em contato com a empresa responsável. Portanto, se no seu município for a Sabesp, pode solicitar o atendimento online por meio da Agência Virtual ou pelo Disque Sabesp, que atende pelo número 0800 055 0195.