Proimagem OFERECE EMPREGOS na região SUL do país

A Proimagem, empresa que entrega soluções para que os clientes atinjam seus objetivos comerciais e institucionais, está em busca de novos colaboradores no mercado. Com vagas nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode ser sua chance de crescer profissionalmente. Dê uma olhada na lista de vagas abaixo:

Promotor de Vendas – São Borja – RS – Venda Interna;

Vendedor (a) – Rio Grande – RS – Venda Externa;

Líder de Vendedores Externos – Itajaí – SC – Venda Externo;

Vendedor Externo – Itajaí – SC – Demonstrador / Promotor;

Vendedor (a) – Criciúma – SC – Venda Externa;

Líder de Promotores Externos – Cruz Alta – RS – Venda Externa;

Supervisor (a) de Vendas Externas Varejo – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Supervisor (a) de Vendas Externas Varejo – São José – SC – Venda Externa;

Líder de Vendedores Externos – Gravataí – RS – Venda Externa;

Supervisor (a) de Promotores Externos – Vários locais – Venda Externa.

Supervisor Vendas Externas – Varejo – Santa Maria – RS – Venda Externa.

Mais sobre a Proimagem

Sobre a empresa, podemos destacar que, em um mercado competitivo é fundamental atuar de forma diferenciada para estreitar laços e encurtar distâncias entre o consumidor e a empresa. E é isso que a mais antiga empresa do Grupo PRÓ faz.

Isto é, a Proimagem entrega soluções para que os clientes atinjam seus objetivos comerciais e institucionais. Atualmente atua no ramo de varejo com ampla experiência e uma bagagem de sucesso na condução de operações comercias e na seleção de pessoas.

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

