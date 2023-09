projeto prevê teto para taxa de juros rotativo; Câmara aprovou urgência

O cartão de crédito é uma ferramenta financeira amplamente utilizada no Brasil, facilitando o pagamento de compras e oferecendo a opção de parcelamento. No entanto, a falta de regulamentação do setor tem levado muitos consumidores a se endividarem cada vez mais. Para combater essa situação, está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa regular o cartão de crédito e estabelecer limites para a cobrança de juros. Neste artigo, vamos explorar os principais pontos desse projeto e como ele pode impactar os consumidores.

O que é o projeto de lei para regular o cartão de crédito?

O projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados tem como objetivo principal regular o uso do cartão de crédito e estabelecer limites para a cobrança de juros. Atualmente, quando um cliente não paga integralmente a fatura do cartão, entra em vigor o crédito rotativo, uma modalidade que cobra juros altíssimos. O projeto propõe um teto para essas cobranças e estabelece um prazo de 90 dias para que as emissoras de cartão de crédito apresentem uma proposta de regulamentação, a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Quais são as principais mudanças propostas pelo projeto?

O projeto de lei traz diversas mudanças importantes para o setor de cartões de crédito. Além do estabelecimento de um teto para os juros do crédito rotativo, a proposta também prevê a portabilidade do saldo devedor de cartão de crédito e de operações parceladas de saldo devedor. Essa medida visa estimular a competição entre as instituições financeiras e, consequentemente, a redução das taxas de juros.

Outra mudança significativa é a criação do programa “Desenrola Brasil“, que tem como objetivo auxiliar pessoas endividadas a renegociarem suas dívidas. O programa é dividido em duas faixas: a primeira é destinada a pessoas que recebem até dois salários-mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Nessa faixa, o governo oferecerá uma garantia para a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, cadastradas até o final de 2022. O financiamento poderá ser feito em até 60 parcelas. Já a segunda faixa é voltada para pessoas com dívidas em bancos, que poderão fazer a renegociação diretamente com a instituição financeira, sem a garantia da União.

Quais são os benefícios para os consumidores?

O projeto de lei traz uma série de benefícios para os consumidores brasileiros. A principal vantagem é a possibilidade de redução dos juros cobrados no crédito rotativo. Com a definição de um teto para essas cobranças, os consumidores terão mais segurança e previsibilidade na hora de utilizar o cartão de crédito. Além disso, a portabilidade do saldo devedor e a renegociação de dívidas por meio do programa “Desenrola Brasil” oferecem alternativas para aqueles que estão endividados, possibilitando a busca por condições mais vantajosas em outras instituições financeiras.

Qual é o papel do Conselho Monetário Nacional (CMN) nesse processo?



O Conselho Monetário Nacional (CMN) desempenha um papel fundamental no processo de regulamentação do cartão de crédito. Segundo o projeto de lei em discussão, cabe ao CMN aprovar as propostas de regulamentação apresentadas pelas emissoras de cartão de crédito. Essa medida busca garantir que as regras estabelecidas sejam adequadas e atendam aos interesses dos consumidores.

Quando o projeto de lei entrará em vigor?

Ainda não há uma data definida para a entrada em vigor do projeto de lei. No entanto, caso seja aprovado, o prazo de 90 dias para a apresentação das propostas de regulamentação pelas emissoras de cartão de crédito começará a contar a partir da publicação da lei. Portanto, é importante que os consumidores fiquem atentos às novidades e acompanhem de perto as mudanças que poderão ocorrer no setor.

Desenrola: Excelente oportunidade de renegociação

O projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados para regular o cartão de crédito traz mudanças significativas para o setor. Com a definição de um teto para os juros cobrados no crédito rotativo e a possibilidade de portabilidade do saldo devedor, os consumidores terão mais segurança e opções para gerir suas dívidas. Além disso, o programa “Desenrola Brasil” oferece uma oportunidade de renegociação para aqueles que estão endividados. É importante que os consumidores acompanhem de perto as novidades e estejam atentos às mudanças que poderão ocorrer no setor de cartões de crédito nos próximos meses.