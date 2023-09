Proprietário de academia de Los Angeles briga com proprietário pela remoção do mural de Kobe Bryant

Kobe Bryant continua a ser uma figura extremamente importante Os anjosmesmo após sua morte, e ele continua extremamente importante para muitas pessoas na cidade.

Depois de falecer ao lado de sua filha, Giannaem um acidente de helicóptero, muitos buscaram homenagear a dupla e o que eles significaram para a cidade, seja na forma de eventos ou pinturas.

Um desses murais foi produzido em Cecília Moranacademia, com Louie Palsino pintando a obra que retratava ambos Kobe Bryant e sua filha.

Este desenho em particular apresentava o par com asas de anjo, olhando amorosamente um para o outro, no entanto, houve um movimento para que o desenho fosse removido, para grande frustração de Moran.

“Com profunda tristeza, devo compartilhar que hoje recebi um aviso do meu senhorio de que devo remover o mural de Kobe e Los Angeles de nossas paredes até 30 de setembro”, postou ela no Instagram.

O mural cobriu uma parede inteira

O projeto em questão cobria uma parede inteira do Hardcore Fitness, que não fica longe da arena onde os Lakers jogam em casa.

“Este mural tem um significado imenso, não apenas para a cidade de Los Angeles e para os fãs do Lakers, mas, mais importante ainda, como uma homenagem a Kobe Bryant e sua filha Gigi”, continuou ela.

“Este mural foi criado com amor sem limites por @sloe_motions com meu apoio incondicional.

“Estou muito triste e me oponho veementemente à remoção deste mural. Embora respeite os regulamentos, espero fervorosamente que possa haver uma maneira de preservar esta obra de arte.”

Por que o proprietário está exigindo sua remoção?

O proprietário de Moran a ameaçou de tomar ele mesmo medidas para remover o mural e enviar-lhe a conta se ela não resolver o problema logo, de acordo com uma reportagem do The Times.

Embora a razão exata pela qual ele precisa ser removido não seja clara, há especulações por parte dos artistas de que o proprietário do edifício deseja reutilizar o espaço para publicidade.

Moran não pediu a permissão do proprietário antes de encomendar o projeto, embora desde então ela tenha declarado que ele foi mantido informado e nunca se opôs até agora.