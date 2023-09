Protemp OFERECE MAIS DE 60 VAGAS de emprego; Saiba mais!

A Protemp, empresa atua há mais de 35 anos gerando empregos e trazendo soluções em Recursos Humanos, está com ótimas vagas disponíveis no estado de São Paulo. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, veja quais são os postos de trabalho em questão e seus respectivos locais:

Operador (a) de Drogaria – Sorocaba – SP – Atendimento;

Operador (a) de Drogaria – Sertãozinho – SP – Atendimento;

Secretário (a) Bilíngue – São Paulo – SP – Secretariado;

Operador (a) de Loja – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Logística – Diadema – SP – Logística;

Meio Oficial Impressor Off Set – Santo André – SP – Impressão;

Auxiliar de Produção – Santo André – SP – Produção;

Encarregado (a) de Produção – Mauá – SP – Produção;

Ajudante de Produção – Mauá – SP – Produção;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Gerente de Negócios – São Paulo – SP – Administração Geral;

Assistente de Produção – Diadema – SP – Produção;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Protemp

Contando mais sobre a Protemp, podemos frisar que, ao longo de sua jornada, já atendeu mais de 2.000 clientes e atualmente realiza mais de 8.000 mil processos seletivos/ano. Seu banco de dados conta com mais de 1.000.000 de currículos cadastrados, além de parceiros e ações de marketing digital trazendo eficiência e agilidade na busca de profissionais qualificados.

Além disso, dispõe de uma equipe altamente capacitada nas áreas de recursos humanos, psicologia, legislação trabalhista, consultoria e administração, cuidando de todas as etapas do processo seletivo, contratação dos profissionais e gerenciamento dos contratos. Sua infraestrutura e tecnologia permite atender em todo território nacional de forma física e remota de acordo com as necessidades dos clientes.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

