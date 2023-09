Protocolo Geral da Prefeitura de Penedo está em novo endereço, com mais modernidade e acessibilidade

A Prefeitura de Penedo informa que o Protocolo Geral do Município, departamento responsável pela oficialização de documentos e procedimentos relacionados com a administração municipal, passou por uma importante mudança.

O setor que funcionava em imóvel localizado na Avenida Wanderley, parte alta da cidade, foi transferido para a Rua Dâmaso do Monte, localizado no Centro Histórico, ocupando o espaço onde anteriormente operava a SECOM. Esta mudança, junto à sede da prefeitura, facilita o acesso da população ao Protocolo Geral.

O motivo desta transição não foi apenas uma simples mudança geográfica. A ideia central foi proporcionar maior conforto e comodidade aos penedenses. Além da nova localização estratégica, a sede foi totalmente atualizada com mobiliário moderno e computadores de alto desempenho, visando otimizar e acelerar os processos que por lá se desenvolvem.

Esta atualização é um reflexo do compromisso do prefeito Ronaldo Lopes em investir na modernização da gestão municipal, pensando sempre em prover um serviço de excelência à população.

A respeito das novidades, Gustavo Alencar, Secretário de Planejamento e Gestão, destaca: “Estamos sempre em busca de melhorar nossos serviços para os cidadãos. A visão e o investimento de Ronaldo Lopes em inovação e aprimoramento dos setores municipais evidenciam este compromisso.”

Vale ressaltar que outros setores que trabalhavam no antigo prédio com o Protocolo, permanecem no mesmo local, na Av. Wanderley, a exemplo dos Recursos Humanos e o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho.