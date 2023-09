PUC-Campinas encerra as inscrições para o Vestibular 2024

O período de inscrição para o Vestibular 2024 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) chega ao fim nesta sexta-feira, dia 29 de setembro. Desse modo, os interessados têm até as 23h59 (horário de Brasília) de amanhã para se inscrever.

O Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação da PUC-Campinas no 1º semestre letivo de 2024. Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no ensino superior em uma instituição com qualidade reconhecida.

De acordo com o edital, poderão se inscrever nesse processo seletivo os estudantes que estão concluindo ou que têm o Ensino Médio completo. Confira a seguir como se inscrever no Vestibular 2024.

Vestibular 2024: Como se inscrever

Segundo as orientações da universidade, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Portanto, a partir de hoje os interessados poderão acessar a página do Vestibular e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além das informações pessoais, escolares e de contato, o estudante deve indicar a opção de curso de graduação para o qual deseja concorrer a uma vaga.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa. A PUC-Campinas confirmará a inscrição somente mediante o pagamento da taxa.



Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a PUC-Campinas vai aplicar uma prova composta a partir dos assuntos das disciplinas do Ensino Médio. A aplicação das provas será em uma única etapa.

Conforme o cronograma publicado, a aplicação das provas está marcada para os dias 10 e 11 de novembro. Os locais de prova serão em Campinas e em São Paulo (capital).

Para os candidatos ao curso de Medicina, a aplicação será no dia 10 de novembro (sexta-feira), no período das 13h às 18h (horário de Brasília). Os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo também passarão pela avaliação em 10 de novembro (sexta-feira), das 13h às 18h.

A PUC-Campinas aplicará uma prova geral para os candidatos aos Demais Cursos no dia 11 de novembro (sábado), das 13h às 17h. As avaliações contarão com questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Biologia, Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Inglesa.

Além disso, a universidade aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. Tradicionalmente, a prova de redação solicita a escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade.





A composição das provas para os candidatos aos cursos de Medicina e de Arquitetura e Urbanismo varia de acordo com a área. Portanto, as avaliações serão diferentes da prova geral.

Oferta de vagas

De acordo com a PUC-Campinas, estão sendo ofertadas cerca de 2 mil vagas para diversos cursos de graduação, ministrados de forma presencial, nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

A universidade conta com a oferta dos seguintes cursos: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Direito; Educação Física; Enfermagem; Sistemas de Informação; Engenharia Civil; Turismo; Engenharia de Produção; Farmácia; Relações Públicas; Filosofia; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Nutrição; Relações Internacionais; Odontologia; Psicologia; e Química.

Outras formas de ingresso

Além do Vestibular tradicional, com a aplicação de provas, a PUC-Campinas conta com outras modalidades de ingresso nos seus cursos de graduação. Desse modo, os candidatos podem concorrer às vagas usando as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A PUC-Campinas também adere ao programa do MEC para financiamento estudantil: o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Nesse caso, a classificação também usa as notas do Enem.

Confira mais informações no site da PUC Campinas.

