PUC Minas encerra inscrições do Processo Seletivo 2023

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) encerra neste sábado, dia 9 de setembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado 2023. De acordo com o cronograma, os interessados terão até as 23h59 (horário de Brasília) para realizar a inscrição.

De acordo com as orientações da PUC Minas, esse processo visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação previstos no edital ainda no 2º semestre letivo de 2023. Veja a seguir como se inscrever e mais detalhes sobre a seleção!

Processo Seletivo 2023: Inscrições

Ainda conforme indicado no edital, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 2023 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da PUC Minas, escolher a modalidade de seleção e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Antes mesmo de iniciar o preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá escolher a modalidade de ensino: Educação a Distância (EAD) ou presencial. Além disso, é necessário também escolher a área e o curso desejado.

Nesse sentido, a inscrição já é feita de forma direcionada. No formulário de inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$35,00 (trinta e cinco reais).

Processo de seleção

Para fins de classificação dos candidatos, o Processo Seletivo Simplificado 2023 conta com duas formas de ingresso:



Seleção por Redação ;

; Seleção pela Nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

É de responsabilidade do candidato se inscrever diretamente na seleção através da qual deseja concorrer às vagas ofertadas pela PUC Minas. O valor da taxa de inscrição é o mesmo para as duas seleções.

O candidato que optar pela seleção via redação, após finalizar sua inscrição pelo sistema de prova

(Redação), receberá, pelo próprio sistema, as orientações para a realização da prova. Essa avaliação consistirá em uma proposta de Produção de Texto sobre tema apresentado em Língua Portuguesa.

Aqueles que optarem pela seleção via Enem deverão inserir, nos campos próprios do formulário, o ano do Enem a ser utilizado no processo e as notas de cada uma das 4 (quatro) áreas do

conhecimento avaliadas:

Oferta de vagas

A PUC Minas está ofertando centenas de vagas para cursos de graduação de diversas áreas ministrados nos campi de Coração Eucarístico, São Gabriel, Praça da Liberdade, Barreiro, Contagem, Betim e Poços de Caldas.

Entre os cursos contemplados podemos destacar: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Letras, Relações Internacionais, Ciência da Computação, Engenharias (Civil, Química, Aeronáutica, Controle e Automação, Elétrica), Psicologia, Farmácia, Biomedicina, Odontologia, entre outros.

Resultado e matrículas

De acordo com o edital, a divulgação do resultado e a convocação do candidato para a matrícula ocorrerá até três dias úteis após a inscrição ou após a realização da prova de redação.

Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos necessários para as matrículas:

certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original);

comprovante de recolhimento da 1ª parcela da semestralidade, feito em agência bancária a ser indicada por ocasião da matrícula;

documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (original);

documento comprobatório de estar em dia com as obrigações eleitorais (original);

carteira de identidade ou documento equivalente, expedido por repartição oficial (original), do candidato e do responsável financeiro;

CPF do candidato e certidão de nascimento ou de casamento (original).

Acesse o edital do Processo Seletivo 2023 para mais informações.