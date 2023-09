PUC Minas recebe inscrições para o Vestibular 2024

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), uma das universidades mais prestigiosas do país, abriu o período de inscrição para o Vestibular 2024. Trata-se da principal forma de ingresso nos cursos de graduação ofertados de forma presencial pela PUC Minas.

De acordo com o edital, a PUC Minas está ofertando vagas para ingresso em mais de 90 cursos de graduação em áreas como Ciências Humanas, Comunicação, Economia e Negócios, Tecnologia, Saúde e Engenharias. O Vestibular 2024 visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

Confira a seguir como se inscrever no processo seletivo e mais informações, como regras procedimentos e principais datas!

Vestibular PUC Minas 2024: Inscrições

Tradicionalmente, a PUC Minas recebe as inscrições para o Vestibular de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da instituição, escolher o curso de interesse e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Os interessados em concorrer às vagas ofertadas para os cursos de Medicina, Psicologia e Direito devem ficar atentos aos prazos pois a seleção para essas graduações acontece em datas e condições diferenciadas.

Para os demais cursos, há duas formas de ingresso: pelo sistema de provas, através de uma redação on-line, ou pelo aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato deverá escolher a modalidade no momento da inscrição.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 35,oo para participar do Vestibular 2024.

Aqueles que se inscreverem com as notas do Enem terão acesso ao resultado em até um dia útil após a inscrição, enquanto os estudantes que fizerem a prova on-line receberão o resultado até três dias úteis após responder a prova.



Vestibular para o curso de Medicina

De acordo com o estabelecido pela PUC Minas, o Vestibular 2024 para Medicina contará com duas formas de ingresso:

Prova Presencial : inscrições abertas até 27 de outubro ;

: inscrições abertas ; Notas do Enem: inscrições abertas até 17 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 para o processo seletivo via Enem e R$ 260,00 para o Vestibular Tradicional.

A PUC Minas aplicará as provas para aqueles que optarem pelo Vestibular Tradicional no dia 19 de novembro (domingo). Haverá locais de prova nas cidades para as quais há oferta de vagas: Contagem, Betim e Poços de Caldas e Uberlândia (MG). A prova será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, o resultado do Vestibular 2024 para o curso de Medicina está previsto para o dia 1° de dezembro.

Seleção para Psicologia e Direito

No caso da seleção de novos alunos para os cursos de Psicologia e Direito, também haverá duas formas de ingresso: Prova Presencial ou aproveitamento das notas do Enem.

No entanto, a maioria das vagas ofertadas (85%) para os cursos de Direito no turno da manhã no Campus Coração Eucarístico e Unidade Praça da Liberdade, e Psicologia turno da manhã no Coração Eucarístico estão sendo ofertadas através do Vestibular Tradicional, com a aplicação de provas. Apenas 15% das vagas disponíveis serão preenchidas pela nota do Enem.

As inscrições para esses cursos também estão sendo recebidas via Internet. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Para os candidatos aos cursos de Direito e Psicologia, a PUC Minas também aplicará as provas no dia 19 de novembro (domingo), das 13h às 17h. A publicação do resultado está prevista para sair até o dia 4 de dezembro.

Acesse o site da PUC Minas para mais detalhes.

