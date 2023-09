PUC-PR está com inscrições abertas para Vestibular de Medicina 2024

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano de 1959.

Atualmente, a universidade oferece uma grande quantidade de cursos de excelência, mas o seu maior destaque é Medicina, meta de inúmeros estudantes brasileiros.

Se você quer estudar na PUC-PR, está com sorte. A instituição está com as inscrições abertas para a próxima edição do Vestibular de Medicina.

Assim, para que você consiga se inscrever e participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da PUC-PR. Confira!

Vestibular de Medicina PUC-PR: inscrições já estão abertas

Conforme informado pelo calendário oficial divulgado pela instituição, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da PUC-PR estão abertas. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 05 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online disponível no site da PUC-PR.

Os candidatos que precisarem de atendimento especial durante a realização das provas deverão indicar a própria necessidade e enviar um laudo médico até o dia 05 de outubro.

Para participar do Vestibular de Medicina 2024, os candidatos deverão ter concluído o ensino médio. Também serão aceitas as inscrições de estudantes que pretendem concluir o ensino médio ainda em 2023.



Você também pode gostar:

Segundo a PUC-PR, os candidatos que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio poderão se inscrever no Vestibular de Medicina, mas não poderão se matricular na instituição caso sejam aprovados.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma opção de campus: Curitiba ou Londrina. Além disso, também será possível indicar como segunda opção o Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da PUC-PR.

Por fim, os participantes também deverão indicar uma cidade para realização da prova do Vestibular de Medicina.

Vestibular de Medicina PUC-PR: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 400,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da PUC-PR.

Para os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e irão participar do processo seletivo na modalidade “treineiros”, por sua vez, o valor da taxa será de R$ 200,00

Vestibular de Medicina PUC-PR: provas

As provas do Vestibular de Medicina da PUC-PR serão realizadas no dia 15 de outubro. Os candidatos poderão acessar o ensalamento a partir do dia 11 de outubro.

O exame terá duração máxima de 5 horas e será aplicado de forma presencial nas cidades de Curitiba e Londrina, no estado do Paraná.

As provas serão compostas por 60 questões objetivas (de múltipla escolha) e por uma proposta de redação. Com base no tema proposto pela banca examinadora, os estudantes deverão redigir um texto gênero dissertativo-argumentativo de, no mínimo, 15 e, no máximo, 20 linhas.

Vestibular de Medicina PUC-PR: vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a PUC-PR irá oferecer 125 vagas para o curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2024. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Campus de Curitiba: 70 vagas;

Campus de Londrina: 55 vagas.

Vestibular de Medicina PUC-PR: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito provisório do Vestibular de Medicina da PUC-PR será divulgado no mesmo dia de aplicação da prova (15 de outubro). Com base no documento divulgado, os candidatos poderão enviar pedidos de recursos quanto às questões ou ao gabarito.

Após a análise das solicitações enviadas, a PUC-PR irá divulgar o resultado definitivo dos candidatos aprovados na 1ª chamada no dia 31 de outubro. A segunda chamada, por sua vez, será divulgada no dia 08 de novembro.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da PUC-PR e confira mais informações sobre o processo seletivo.