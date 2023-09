PUC-SP receberá as inscrições para o Vestibular 2024 a partir de outubro

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), uma das mais prestigiosas instituições de ensino superior do país, divulgou a abertura das inscrições para o Vestibular de Verão 2024, que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024 em diversos cursos de graduação.

De acordo com o cronograma, a universidade receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período do dia 4 de outubro até o dia 20 de novembro de 2023.

O processo seletivo oferta vagas para ingresso em diversos cursos ofertados pela PUC-SP de forma presencial. Poderão concorrer às vagas ofertadas os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir o Ensino Médio ainda em 2023.

Segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), a PUC-SP é a instituição privada melhor avaliada em todo o Estado de São Paulo. Confira a seguir as principais datas do Vestibular 2024 e como se inscrever para participar da seleção dessa renomada instituição!

Vestibular PUC-SP 2024

Como acontece tradicionalmente, a PUC-SP receberá as inscrições para o Vestibular 2024 de forma virtual. A universidade disponibilizará no site da Nucvest, banca responsável por realizar o processo seletivo, o formulário eletrônico de inscrição.

Portanto, a partir de outubro, os interessados deverão acessar o site da Nucvest e preencher o formulário. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a opção de curso de graduação e campus no qual deseja estudar.

A confirmação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa de inscrição até o último dia da inscrição. A PUC-SP ainda não divulgou o valor da taxa de inscrição para essa edição do processo seletivo, mas o valor poderá variar de acordo com a modalidade de ingresso ou curso escolhidos.



Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular 2024, a PUC-SP aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nos últimos anos, a aplicação tem sido feita de forma virtual, com o monitoramento por fiscais via webcam e microfone. Além disso, as provas são gravadas em áudio e vídeo.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro de 2023. Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos de quatro grandes áreas e uma prova de redação, que apresentará a proposta de escrita de um texto em língua portuguesa.

De acordo com a universidade, a prova objetiva contará com questões sobre as seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – 15 questões: Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 15 questões: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 15 questões: Química, Física e Biologia;

Matemática e suas Tecnologias – 05 questões: Matemática.

Além da modalidade de seleção tradicional, com a aplicação de provas, a PUC-SP geralmente aceita também o ingresso de novos alunos a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos devem escolher a modalidade de seleção no momento da inscrição.

No último Vestibular da PUC-SP, a inscrição para as provas custou R$180,00 (cento e oitenta reais), enquanto a inscrição para a seleção via notas do Enem custou R$70,00 (setenta reais).

Cursos e resultado

A PUC-SP oferta cerca de 30 cursos de graduação que estão organizados em 5 centros de ensino (Ciências Humanas, Educação, Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas, Ciências Matemáticas, Físicas e Tecnológicas e Ciências Médicas e Biológicas).

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 12 de dezembro. A PUC-SP prevê realizar até cinco chammadas.

Principais datas do Vestibular 2024

Provas: 26 de novembro;

Divulgação dos resultados: 12 de dezembro;

1ª chamada: 12 de dezembro;

2ª chamada: 09 de janeiro;

3ª chamada: 16 de janeiro;

4ª chamada: 23 de janeiro;

5ª chamada: 13 de fevereiro;

Registro de interesse na Lista de Espera: 16 e 17 de fevereiro.

