Pulisic ataca celebridades que compareceram ao LAFC x Inter Miami só por Messi

USMNT estrela Christian Pulisicconhecido como “Capitão América”, está defendendo seu país atacando celebridades que compareceram ao LAFC vs. Inter Miami partida no domingo à noite, afirmando sarcasticamente como alguém deveria dizer que eles também podem assistir ao jogo do “Stars & Stripes” pessoalmente.

Pulisic, 24, republicou um vídeo no Instagram Stories, originalmente compartilhado pelo oficial MLS contas de mídia social, das várias celebridades presentes no BMO Stadium para a primeira apresentação de Messi em Los Angeles.

DiCaprio, Príncipe Harry e Selena Gomez, celebridades que vieram ver Messi jogar contra o LAFCMLS

“Diga a eles que também foram convidados para os jogos da seleção dos EUA”, Pulisic legendou o post.

Embora Pulisic possa estar brincando, parece um pouco amargo, embora ele tenha razão. As celebridades americanas deveriam representar a USMNT com muito mais frequência.

O clipe mostra Selena Gomez, Leonardo Di Caprio, Owen Wilson e muitas outras celebridades que não resistiram em comprar os ingressos mais caros da história da MLS.