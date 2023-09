Pulsus ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Pulsus, empresa de tecnologia focada em dispositivos móveis corporativos, mais especificamente na gestão deles, oferecendo um software de Mobile Device Management (MDM), está com alguns cargos disponíveis na região Sul do país. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são as opções de emprego:

Pessoa Analista de Customer Success | Ongoing | Júnior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Group Product Manager (GPM) – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Product Manager (PM) | Sênior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Porto Alegre – RS e Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a Pulsus

Sobre a empresa, podemos frisar que a Pulsus atua em todo o Brasil e em países da América Latina, África e EUA, sendo líder LATAM em MDM com mais de 1000 clientes e quase 1 milhão de pessoas impactadas através do gerenciamento de aparelhos.

É uma empresa reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW), por dois anos consecutivos. Em 2022 e 2023, foi convidada como expositora no maior evento mobile do mundo, o Mobile World Congress (MWC), em Barcelona. Além disso, já teve participações no Web Summit, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia que acontece em Lisboa.

Em resumo, sua missão é desenvolver soluções inteligentes que geram experiência qualificada e alto desempenho para os clientes, parceiros e colaboradores. Por fim, sua visão é ser líder em soluções de gestão de dispositivos móveis e conquistar relevância no mercado nacional e internacional de tecnologia.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Pulsus, é só clicar nesse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país no Notícias Concursos!